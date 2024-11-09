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Мороз до -6 °С и гололедица — погода на Львовщине завтра

9 ноября 2024 20:06
Светлана Силенко - Редактор
Прогноз погоды на Львовщине на завтра, 10 ноября
Люди идут по улице. Иллюстративное фото: Новини.LIVE
Светлана Силенко - Редактор

Во Львове и области в воскресенье, 10 ноября, облачно с прояснениями. Осадков не прогнозируют, а температура воздуха днем будет в пределах +5…+10 °С.

Об этом сообщает Львовский РЦГМ в Telegram.

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Во Львовской области будет облачная погода с прояснениями без существенных осадков. Ночью и утром ожидается туман, а на отдельных дорогах даже гололедица.

Синоптики прогнозируют юго-восточный ветер: ночью 2-5 м/с, а днем 7-12 м/с. Ночью температура воздуха опустится до -6...-1 °С, а днем прогреется до +5...+10 °С.

Во Львове ночью ожидается -4...-2 °С, днем — +6...+8 °С.

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Скриншот поста Львовского РЦГМ

Напомним, в Киеве завтра объявили опасность из-за тумана. В то же время, осадков в столице не ожидается.

А в Харькове завтра облачно с прояснениями, а ночью прогнозируют морозы до -2 °С.

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