Погода у Львові 19 березня — прогноз погоди на завтра

Люди йдуть вулицею в холодну погоду. Фото: Новини.LIVE/Ігор Кузнєцов

У середу, 19 березня, у Львові та області буде хмарна погода. На деяких ділянках доріг можлива ожеледиця.

Про це повідомляють у Львівському регіональному центрі з гідрометеорології.

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Погода у Львові 19 березня

У Львові завтра буде холодна погода. Хмарність зберігатиметься протягом всього дня, але істотних опадів не прогнозують. Вночі очікується -5-7 °C, а вдень +7...+9 °C.

У Львівській області в середу також буде холодно, але без дощу чи снігу. Вночі та вранці очікується слабкий туман, на окремих ділянках доріг — ожеледиця. Вітер західний, 5-10 м/с. Вночі прогнозують -2...-7 °C, місцями -10...-12 °C, а от вдень очікується +5...+10 °C.

Прогноз погоди у Львові та області на 18 березня. Фото: скриншот

Нагадаємо, за прогнозом синоптика Наталки Діденко незабаром в Україні кардинально зміниться погода. Замість холоду та морозів прийде потепління.

Також ми повідомляли про те, якою буде погода у Києві та області у середу, 19 березня. Мешканцям столиці поки не варто ховати теплий одяг далеко в шафу.