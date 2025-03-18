Погода у Львові 19 березня — прогноз погоди на завтра

Мороз та ожеледиця — прогноз погоди у Львові на завтра
У середу, 19 березня, у Львові та області буде хмарна погода. На деяких ділянках доріг можлива ожеледиця.
Про це повідомляють у Львівському регіональному центрі з гідрометеорології.
Погода у Львові 19 березня
У Львові завтра буде холодна погода. Хмарність зберігатиметься протягом всього дня, але істотних опадів не прогнозують. Вночі очікується -5-7 °C, а вдень +7...+9 °C.
У Львівській області в середу також буде холодно, але без дощу чи снігу. Вночі та вранці очікується слабкий туман, на окремих ділянках доріг — ожеледиця. Вітер західний, 5-10 м/с. Вночі прогнозують -2...-7 °C, місцями -10...-12 °C, а от вдень очікується +5...+10 °C.
Нагадаємо, за прогнозом синоптика Наталки Діденко незабаром в Україні кардинально зміниться погода. Замість холоду та морозів прийде потепління.
Також ми повідомляли про те, якою буде погода у Києві та області у середу, 19 березня. Мешканцям столиці поки не варто ховати теплий одяг далеко в шафу.
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