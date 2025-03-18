Погода во Львове 19 марта — прогноз погоды на завтра

Люди идут по улице в холодную погоду. Фото: Новини.LIVE/Игорь Кузнецов

В среду, 19 марта, во Львове и области будет облачная погода. На некоторых участках дорог возможна гололедица.

Об этом сообщают во Львовском региональном центре по гидрометеорологии.

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Погода во Львове 19 марта

Во Львове завтра будет холодная погода. Облачность будет сохраняться в течение всего дня, но существенных осадков не прогнозируют. Ночью ожидается -5-7 °C, а днем +7...+9 °C.

Во Львовской области в среду также будет холодно, но без дождя или снега. Ночью и утром ожидается слабый туман, на отдельных участках дорог — гололедица. Ветер западный, 5-10 м/с. Ночью прогнозируют -2...-7 °C, местами -10...-12 °C, а вот днем ожидается +5...+10 °C.

Прогноз погоды во Львове и области на 18 марта. Фото: скриншот

Напомним, по прогнозу синоптика Наталки Диденко, вскоре в Украине кардинально изменится погода. Вместо холода и морозов придет потепление.

Также мы сообщали о том, какой будет погода в Киеве и области в среду, 19 марта. Жителям столицы пока не стоит прятать теплую одежду далеко в шкаф.