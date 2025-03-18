Погода во Львове 19 марта — прогноз погоды на завтра

Мороз и гололедица — прогноз погоды во Львове на завтра
В среду, 19 марта, во Львове и области будет облачная погода. На некоторых участках дорог возможна гололедица.
Об этом сообщают во Львовском региональном центре по гидрометеорологии.
Погода во Львове 19 марта
Во Львове завтра будет холодная погода. Облачность будет сохраняться в течение всего дня, но существенных осадков не прогнозируют. Ночью ожидается -5-7 °C, а днем +7...+9 °C.
Во Львовской области в среду также будет холодно, но без дождя или снега. Ночью и утром ожидается слабый туман, на отдельных участках дорог — гололедица. Ветер западный, 5-10 м/с. Ночью прогнозируют -2...-7 °C, местами -10...-12 °C, а вот днем ожидается +5...+10 °C.
Напомним, по прогнозу синоптика Наталки Диденко, вскоре в Украине кардинально изменится погода. Вместо холода и морозов придет потепление.
Также мы сообщали о том, какой будет погода в Киеве и области в среду, 19 марта. Жителям столицы пока не стоит прятать теплую одежду далеко в шкаф.
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