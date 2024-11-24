Прогноз погоди у Львові на завтра, 25 листопада

Зимова погода. Фото: Новини.LIVE

Погода у Львові та області завтра, 25 листопада, очікується хмарною, однак з проясненнями. Вночі будуть дощ та мороз.

Про це повідомляє Львівський регіональний центр з гідрометеорології у Telegram.

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Погода у Львові та області 25 листопада

У Львівській області вночі буде невеликий дощ. Місцями очікується ожеледь. Вдень істотних опадів не передбачається.

Карта погоди в Україні на 25 листопада. Фото: Meteoprog

Вітер буде південно-східний, 7-12 м/с. Температура повітря вночі — -3...+2 °С, вдень — +4...+9 °С.

У Львові вночі -1...+1 °С, а вдень значно тепліше — +6...+8 °С.

Допис Львівського регіонального центру з гідрометеорології. Фото: скриншот

Нагадаємо, в Укргідрометцентрі розповіли, що завтра по всій території буде хмарна погода. Місцями температура повітря знизиться до -7 °С.

Також у Києві 25 листопада опадів не прогнозують. Небо буде хмарним з проясненнями.