Прогноз погоди у Львові на завтра, 25 листопада

Мороз з дощем — синоптики заявили про небезпеку у Львові завтра
Погода у Львові та області завтра, 25 листопада, очікується хмарною, однак з проясненнями. Вночі будуть дощ та мороз.
Про це повідомляє Львівський регіональний центр з гідрометеорології у Telegram.
Погода у Львові та області 25 листопада
У Львівській області вночі буде невеликий дощ. Місцями очікується ожеледь. Вдень істотних опадів не передбачається.
Вітер буде південно-східний, 7-12 м/с. Температура повітря вночі — -3...+2 °С, вдень — +4...+9 °С.
У Львові вночі -1...+1 °С, а вдень значно тепліше — +6...+8 °С.
Нагадаємо, в Укргідрометцентрі розповіли, що завтра по всій території буде хмарна погода. Місцями температура повітря знизиться до -7 °С.
Також у Києві 25 листопада опадів не прогнозують. Небо буде хмарним з проясненнями.
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