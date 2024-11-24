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Мороз с дождем — синоптики заявили об опасности во Львове завтра

24 ноября 2024 19:55
Светлана Силенко - Редактор
Прогноз погоды во Львове на завтра, 25 ноября
Зимняя погода. Фото: Новини.LIVE
Светлана Силенко - Редактор

Погода во Львове и области завтра, 25 ноября, ожидается облачная, однако с прояснениями. Ночью будут дождь и мороз.

Об этом сообщает Львовский региональный центр по гидрометеорологии в Telegram.

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Погода во Львове и области 25 ноября

Во Львовской области ночью будет небольшой дождь. Местами ожидается гололед. Днем существенных осадков не предвидится.

Прогноз погоды в Украине 25 ноября
Карта погоды в Украине на 25 ноября. Фото: Meteoprog

Ветер будет юго-восточный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью — -3...+2 °С, днем — +4...+9 °С.

Во Львове ночью -1...+1 °С, а днем значительно теплее — +6...+8 °С.

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Пост Львовского регионального центра по гидрометеорологии. Фото: скриншот

Напомним, в Укргидрометцентре рассказали, что завтра по всей территории будет облачная погода. Местами температура воздуха снизится до -7 °С.

Также в Киеве 25 ноября осадков не прогнозируют. Небо будет облачным с прояснениями.

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