Прогноз погоди у Львові на 5 січня 2025 року від Львівського регіонального центру з гідрометеорології

Люди йдуть вулицею взимку. Фото ілюстративне: tvoemisto.tv

Погода у Львові в неділю, 5 січня, буде без істотних опадів, однак очікується ожеледиця. Температура повітря буде доволі низькою не лише вночі, а й удень.

Про це в суботу, 4 січня, повідомили у Львівському регіональному центрі з гідрометеорології.

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Вітер південної чверті буде помірним. Температура повітря вночі становитиме -8...-13 °C, а денна — від -4 °C до +1 °C.

Через ожеледицю на території Львівської області та Львова буде I (жовтий) рівень небезпечності.

Через різке зниження температури у верхів'ях Дністра та на його гірських притоках у Львівській та Івано-Франківській областях очікується інтенсивне утворення шуги, на окремих ділянках встановлення льодоставу. За таких умов можливе формування зажорів льоду з підвищенням рівнів води від 0,5 метра до одного метра над рівнями станом на 08:00 3 січня. Негативних наслідків через це не виникне.

Нагадаємо, за прогнозами синоптиків, 5 січня в Україні буде хмарна та морозна погода. Сніг очікується лише в Карпатах і на Закарпатті.

Також ми повідомляли, що в деяких областях України стовпчики термометрів 5 січня опустяться до -14 °C. Водіям варто бути обережними, адже на дорогах очікується ожеледиця.