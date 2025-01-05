Прогноз погоды во Львове на 5 января 2025 года от Львовского регионального центра по гидрометеорологии

Люди идут по улице зимой. Фото иллюстративное: tvoemisto.tv

Погода во Львове в воскресенье, 5 января, будет без существенных осадков, однако ожидается гололедица. Температура воздуха будет довольно низкой не только ночью, но и днем.

Об этом в субботу, 4 января, сообщили в Львовском региональном центре по гидрометеорологии.

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Ветер южной четверти будет умеренным. Температура воздуха ночью составит -8...-13 °C, а дневная — от -4 °C до +1 °C.

Из-за гололеда на территории Львовской области и Львова будет I (желтый) уровень опасности.

Из-за резкого снижения температуры в верховьях Днестра и на его горных притоках во Львовской и Ивано-Франковской областях ожидается интенсивное образование шуги, на отдельных участках установление ледостава. При таких условиях возможно формирование зажоров льда с повышением уровней воды от 0,5 метра до одного метра над уровнями по состоянию на 08:00 3 января. Негативных последствий из-за этого не возникнет.

Напомним, по прогнозам синоптиков, 5 января в Украине будет облачная и морозная погода. Снег ожидается только в Карпатах и на Закарпатье.

Также мы сообщали, что в некоторых областях Украины столбики термометров 5 января опустятся до -14 °C. Водителям стоит быть осторожными, ведь на дорогах ожидается гололедица.