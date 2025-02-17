Погода у Львові 18 лютого — прогноз погоди на завтра

Морози не відступають — прогноз погоди у Львові на завтра
Завтра, 18 лютого, у Львові та Львівській області буде ясна погода. Істотних опадів цього дня не очікується.
Про це повідомляє Meteoprog.
Погода у Львові 18 лютого
У вівторок у Львові буде ясна погода, опадів синоптики не прогнозують. Вітер — південно-східний, 1-2 м/с. Температура повітря вночі — -6...-7 °C, вдень позначки термометра будуть триматись близько -3 °C.
Нагадаємо, протягом всього тижня в Україні буде холодна погода. Подекуди стовпчики термометра опустяться до -21 °C.
Раніше синоптик Наталка Діденко спрогнозувала потепління в Україні. За її словами, сильні морози спадуть після 26 лютого.
Читайте Новини.LIVE!