Погода у Львові 18 лютого — прогноз погоди на завтра

Люди гуляють вулицею взимку. Фото: Новини.LIVE

Завтра, 18 лютого, у Львові та Львівській області буде ясна погода. Істотних опадів цього дня не очікується.

Про це повідомляє Meteoprog.

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Погода у Львові 18 лютого

У вівторок у Львові буде ясна погода, опадів синоптики не прогнозують. Вітер — південно-східний, 1-2 м/с. Температура повітря вночі — -6...-7 °C, вдень позначки термометра будуть триматись близько -3 °C.

Прогноз погоди у Львові та Львівській області на 18 лютого. Фото: скриншот

Нагадаємо, протягом всього тижня в Україні буде холодна погода. Подекуди стовпчики термометра опустяться до -21 °C.

Раніше синоптик Наталка Діденко спрогнозувала потепління в Україні. За її словами, сильні морози спадуть після 26 лютого.