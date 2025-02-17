Погода во Львове 18 февраля — прогноз погоды на завтра

Люди гуляют по улице зимой. Фото: Новини.LIVE

Завтра, 18 февраля, во Львове и Львовской области будет ясная погода. Существенных осадков в этот день не ожидается.

Об этом сообщает Meteoprog.

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Погода во Львове 18 февраля

Во вторник во Львове будет ясная погода, осадков синоптики не прогнозируют. Ветер — юго-восточный, 1-2 м/с. Температура воздуха ночью — -6...-7 °C, днем отметки термометра будут держаться около -3 °C.

Прогноз погоды во Львове и Львовской области на 18 февраля. Фото: скриншот

Напомним, в течение всей недели в Украине будет холодная погода. Кое-где отметки термометра опустятся до -21 °C.

Ранее синоптик Наталья Диденко спрогнозировала потепление в Украине. По ее словам, сильные морозы спадут после 26 февраля.