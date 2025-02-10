Погода у Львові 11 лютого — прогноз погоди на завтра

Жінки йдуть вулицею. Фото: Новини.LIVE

У вівторок, 11 лютого, у Львові та області прогнозують морозну погоду. На дорогах очікується ожеледиця, тож водіям та пішоходам варто бути обережними.

Про це повідомляє Львівський регіональний центр з гідрометеорології.

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Погода у Львові та області у вівторок, 11 лютого

Завтра погоду у Львові визначатиме південна периферія антициклону з центром над країнами Балтії. У місті та області буде хмарно, але опадів не прогнозують. Вночі та вранці очікуються туман та ожеледиця.

Вітер буде східний з переходом на південно-східний, 5-10 м/с. Вночі у Львівській області прогнозують -13...-8 °C, вдень очікується -1...+4 °C. У Львові вночі буде -11...-9 °C, а вдень 0...+2 °C.

Прогноз погоди у Львові та області на вівторок, 11 лютого. Фото: скриншот

Нагадаємо, у столиці завтра, 11 лютого, також буде холодно. Синоптики прогнозують у Києві хмарну погоду з проясненнями.

Морози скують у вівторок всю Україну. У деяких регіонах температура повітря знизиться до -15 °C. Разом з тим сильних опадів не прогнозують.