Погода во Львове 11 февраля — прогноз погоды на завтра

Женщины идут по улице. Фото: Новини.LIVE

Во вторник, 11 февраля, во Львове и области прогнозируют морозную погоду. На дорогах ожидается гололедица, поэтому водителям и пешеходам стоит быть осторожными.

Об этом сообщает Львовский региональный центр по гидрометеорологии.

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Погода во Львове и области во вторник, 11 февраля

Завтра погоду во Львове будет определять южная периферия антициклона с центром над странами Балтии. В городе и области будет облачно, но осадков не прогнозируют. Ночью и утром ожидаются туман и гололедица.

Ветер будет восточный с переходом на юго-восточный, 5-10 м/с. Ночью во Львовской области прогнозируют -13...-8 °C, днем ожидается -1...+4 °C. Во Львове ночью будет -11...-9 °C, а днем 0...+2 °C.

Прогноз погоды во Львове и области на вторник, 11 февраля. Фото: скриншот

Напомним, в столице завтра, 11 февраля, также будет холодно. Синоптики прогнозируют в Киеве облачную погоду с прояснениями.

Морозы сковали во вторник всю Украину. В некоторых регионах температура воздуха снизится до -15 °C. Вместе с тем сильных осадков не прогнозируют.