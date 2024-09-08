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Мовним скандалам бути — що у Львові думають про мовні конфлікти

8 вересня 2024 06:15
Марта Байдака - Журналіст
Марта Байдака
Журналіст
Скандали через мову: що львів'яни думають про мовні конфлікти в Україні
Площа перед оперним театром у Львові сьогодні. Фото: Новини.LIVE
Марта Байдака - Журналіст
Марта Байдака
Журналіст

Повномасштабне вторгнення в Україні ще більше загострило мовне питання в Україні. До сьогодні не усі російськомовні українці хочуть говорити рідною мовою, що і призводить до конфліктів, які часто висвітлюють в соціальних мережах. 

Мовні конфлікти

Новини.LIVE запитали у людей на вулицях міста, чому мовні конфлікти досі мають місце в українському суспільстві.

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Більшість опитаних кажуть, скандали через мову  будуть продовжуватись й надалі, позаяк,  частина українців вперто не воліють говорити українською мовою. Інші переконують — говорять російською, бо для них вона зручна у спілкуванні.

"Не все українське суспільство орієнтоване на нашу культуру і немає ідентичності, тому є скандали. Щоб не було скандалів через мову, потрібно вчити історію України, ось і все", — каже дівчина.

"Це очікувано, бо були довгі роки російської окупації і так буде і далі. А щоб не було мовних конфліктів, потрібно більше популяризувати українську мову", — додає хлопець.

"Є невідповідальні люди, які не мають сили волі переступити мовний бар'єр, але на мою думку зараз таких людей набагато менше.Я радію, коли спілкуюсь з людиною з Харкова і говорю з нею українською", — наголошує львів'янка.

"Як на мене, це склалось історично. Багато українців на сході розмовляли російською і старше покоління сьогодні переконати говорити рідною мовою важко. Їм просто зручно говорити російською. Тому потрібні не кардинальні рішення, а поетапна українізація", — переконує дівчина.   

Нагадаємо, ми раніше писали, що у Варшаві через мову почубилися дві українки.

Ми також писали, що в Одесі відбувся мовний скандал. Персонал та власниця закладу харчування відмовилися обслуговувати клієнтку українською.

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