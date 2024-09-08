Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Львов arrow Языковым скандалам быть — что во Львове думают о языковых конфликтах arrow

Языковым скандалам быть — что во Львове думают о языковых конфликтах

8 сентября 2024 06:15
Марта Байдака - Журналист
Марта Байдака
Журналист
Скандалы из-за языка: что львовяне думают о языковых конфликтах в Украине
Площадь перед оперным театром сегодня. Фото: Новини.LIVE
Марта Байдака - Журналист
Марта Байдака
Журналист

Полномасштабное вторжение в Украину еще больше обострило языковой вопрос в Украине. До сих пор не все русскоязычные украинцы хотят говорить на родном языке, что и приводит к конфликтам, часто освещаемым в социальных сетях. 

Языковые конфликты

Новини.LIVE спросили людей на улицах города, почему языковые конфликты до сих пор имеют место в украинском обществе.

Читайте также:

Большинство опрошенных говорят, скандалы из-за языка будут продолжаться и дальше, так как часть украинцев упорно не предпочитают говорить на украинском языке. Другие убеждают — говорят по-русски, потому что для них она удобна в общении.

"Не все украинское общество ориентировано на нашу культуру и нет идентичности, поэтому есть скандалы. Чтобы не было скандалов из-за языка, нужно учить историю Украины, вот и все", — говорит девушка.

"Это ожидаемо, потому что были долгие годы российской оккупации и так будет и дальше. А чтобы не было языковых конфликтов, нужно больше популяризировать украинский язык", — добавляет молодой человек.

"Есть неответственные люди, которые не имеют силы воли преступить языковой барьер, но, по моему мнению, сейчас таких людей намного меньше. Я радуюсь, когда общаюсь с человеком из Харькова и говорю с ним на украинском", — отмечает львовянка.

"По-моему, это сложилось исторически. Многие украинцы на востоке разговаривали на русском и старшее поколение сегодня убедить говорить на родном языке трудно. Им просто удобно говорить на русском. Поэтому нужны не кардинальные решения, а поэтапная украинизация", — убеждает девушка.

Напомним, мы ранее писали, что в Варшаве из-за языка подернулись две украинки.

Мы также писали, что в Одессе произошел языковый скандал. Персонал и владелица заведения питания отказались обслуживать клиентку на украинском.

скандал русский язык украинцы Львов конфликт Украина украинский язык Львовская область опрос языковой скандал культура суспільне соцсети

Все новости

Архив
Все Новости Статьи Видео

06:40 Цены на золото снова выросли — сколько стоит 1 г драгоценных металлов в начале сентября

06:30 Цены на зерно в Украине — сколько стоит пшеница в сентябре

Эксклюзив

06:23 Подоляк объяснил информационный шум вокруг контрнаступления-2023

06:15 Языковым скандалам быть — что во Львове думают о языковых конфликтах

06:14 У ВСУ появились дроны "Таргани" — чем помогают на фронте боевые работы

Ремонт синей ветки метро стоил киевлянам больше, чем ремонт всех укрытий за год - 80x80

Ремонт синей ветки метро стоил киевлянам больше, чем ремонт всех укрытий за год

06:10 Пенсии чернобыльцам — сколько получают пострадавшие от аварии на ЧАЭС

06:01 Мошенники воруют деньги с карты, а Ощадбанк начисляет проценты владельцу счета — опыт клиента

05:35 Ветераны ВСУ дали советы, как побороть страх — почему это очень важно для каждого из нас

05:25 Есть разрушения и погибшие, среди раненых дети — в ОВА сообщили о последствиях удара по Сумам

05:05 Сильные порывы ветра и локальные дожди — синоптики спрогнозировали погоду в Украине сегодня

06:40 Цены на золото снова выросли — сколько стоит 1 г драгоценных металлов в начале сентября

06:30 Цены на зерно в Украине — сколько стоит пшеница в сентябре

Эксклюзив

06:23 Подоляк объяснил информационный шум вокруг контрнаступления-2023

06:15 Языковым скандалам быть — что во Львове думают о языковых конфликтах

06:14 У ВСУ появились дроны "Таргани" — чем помогают на фронте боевые работы

Ремонт синей ветки метро стоил киевлянам больше, чем ремонт всех укрытий за год - 80x80

Ремонт синей ветки метро стоил киевлянам больше, чем ремонт всех укрытий за год

06:10 Пенсии чернобыльцам — сколько получают пострадавшие от аварии на ЧАЭС

06:01 Мошенники воруют деньги с карты, а Ощадбанк начисляет проценты владельцу счета — опыт клиента

05:35 Ветераны ВСУ дали советы, как побороть страх — почему это очень важно для каждого из нас

05:25 Есть разрушения и погибшие, среди раненых дети — в ОВА сообщили о последствиях удара по Сумам

05:05 Сильные порывы ветра и локальные дожди — синоптики спрогнозировали погоду в Украине сегодня

Эксклюзив

06:23 Деньги нашлись — почему Рада отказалась повышать налоги и за чей счет будут финансировать армию

6 сентября 2024

20:09 Судьба сказочного тоннеля в Одессе — как он выглядит сегодня

17:27 Причины языковых скандалов в Одессе — мнение горожан

5 сентября 2024

18:33 Донатят, но не все и не всегда — кого чаще всего поддерживают одесситы

4 сентября 2024
Эксклюзив

18:41 Украина может остаться без свежих овощей и фруктов уже этой зимой — известна причина

06:40 Сколько стоит 1 кг чермета — цены на металлолом в Украине в сентябре

06:30 В Украине начали расти цены на подсолнечник — сколько стоит 1 тонна зерна в сентябре

3 сентября 2024
Эксклюзив

19:27 Воюй или работай — кто может претендовать на экономическое бронирование

Новость с фото

06:56 Проверяем кошельки — ТОП-15 ценных монет Украины

06:40 В Украине стремительно растут цены на драгоценные металлы — сколько стоит 1 г золота в сентябре

Text

22:15 Республиканец Креншоу раскрыл планы Трампа по Украине в случае его победы на выборах

Text

19:57 США разрешат удары дальнобойным оружием по России — конгрессмены составили письмо

Text

13:25 Табах заявил, что у Украины украли 9 млрд долларов на оружие

Text

13:14 Эксперт оценил ход операции ВСУ в Курской области и назвал возможные последствия

Text

10:02 Табах объяснил, будет ли Россия иметь влияние на выборы президента США

6 сентября 2024
Text

21:00 Как рост курса доллара в 2024 году повлияет на украинцев — расследование "Наша справа"

Text

17:50 Прощание с погибшей семьей во Львове и расстрел украинских пленных — эфир Вечір.LIVE

Text

14:25 В Украине за 2,5 года произошло более 80 тысяч случаев СЗЧ, — нардеп

Text

13:03 Нардеп объяснил, как наказывают бойцов, самовольно покинувших свою часть

Text

13:00 Встреча Зеленского с Шольцем и неожиданность от США для Украины — эфир День.LIVE

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

12:13 Выплаты и вознаграждения военным с 1 сентября — сколько будут платить

29 августа 2024

06:10 Пенсии повысят в сентябре — кто из украинцев получит на 450 грн больше

4 сентября 2024

07:30 Бизнес может бронировать работников, но есть нюансы – при каких условиях могут отменить бронирование

29 августа 2024

09:31 Зинченко узнал, в каком клубе проведет следующий сезон — это не Арсенал

12:22 Операция ВСУ в Курской области оказалась неудачной, под угрозой Покровск, — Forbes

30 августа 2024

08:31 Шахтер заменит Пушича известным тренером — о ком речь

28 августа 2024

10:31 С осени повестки будут вручать по-новому — что изменится в мобилизации

4 сентября 2024
Новость с видео

21:39 Украинцев будут жестко наказывать за отказ ТЦК предъявлять ВУД — что угрожает

29 августа 2024

03:20 "Азов" предлагает работу водителям с правами категории С и СЕ — какие условия и требования

28 августа 2024

09:31 Шапаренко уйдет из Динамо до конца трансферного окна — известно, где будет играть украинец