Скандалы из-за языка: что львовяне думают о языковых конфликтах в Украине

Площадь перед оперным театром сегодня. Фото: Новини.LIVE

Полномасштабное вторжение в Украину еще больше обострило языковой вопрос в Украине. До сих пор не все русскоязычные украинцы хотят говорить на родном языке, что и приводит к конфликтам, часто освещаемым в социальных сетях.

Языковые конфликты

Новини.LIVE спросили людей на улицах города, почему языковые конфликты до сих пор имеют место в украинском обществе.

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Большинство опрошенных говорят, скандалы из-за языка будут продолжаться и дальше, так как часть украинцев упорно не предпочитают говорить на украинском языке. Другие убеждают — говорят по-русски, потому что для них она удобна в общении.

"Не все украинское общество ориентировано на нашу культуру и нет идентичности, поэтому есть скандалы. Чтобы не было скандалов из-за языка, нужно учить историю Украины, вот и все", — говорит девушка.

"Это ожидаемо, потому что были долгие годы российской оккупации и так будет и дальше. А чтобы не было языковых конфликтов, нужно больше популяризировать украинский язык", — добавляет молодой человек.

"Есть неответственные люди, которые не имеют силы воли преступить языковой барьер, но, по моему мнению, сейчас таких людей намного меньше. Я радуюсь, когда общаюсь с человеком из Харькова и говорю с ним на украинском", — отмечает львовянка.

"По-моему, это сложилось исторически. Многие украинцы на востоке разговаривали на русском и старшее поколение сегодня убедить говорить на родном языке трудно. Им просто удобно говорить на русском. Поэтому нужны не кардинальные решения, а поэтапная украинизация", — убеждает девушка.

Напомним, мы ранее писали, что в Варшаве из-за языка подернулись две украинки.

Мы также писали, что в Одессе произошел языковый скандал. Персонал и владелица заведения питания отказались обслуживать клиентку на украинском.