День Бердянська у Львові 2024 — як пройшло свято, фото

День Бердянська у Львові. Фото: Новини.LIVE

Сьогодні, 17 вересня, у Львові вперше відзначатимуть День Бердянська. Два попередні роки бердянці збирались маленькими групами, щоб відзначити день свого рідного міста. Цьогоріч вперше День Бердянська повноцінно проведуть у Києві, Запоріжжі та Львові.

Про це інформує кореспондентка Новини.LIVE

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Ксенія Клейнос засновниця ГО "Час Є" та кав'ярні "Дзендзик" розповіла Новини.LIVE, що сьогодні Бердянськ відзначає День міста у трьох містах України.

"Ми зібрались тут, щоб нагадати, що Бердянськ — це Україна. А також ми пам'ятаємо про бердянців, які зараз перебувають в окупації. Ми цінуємо їх мовчазний супротив, й Україна зараз робить усе для того, щоб повернути окуповані території", — каже Клейнос.

Жителі Бердянська до Дня міста підготували різні активності. Зокрема, вікторину, мапу з пам'ятними місцями. Також вишивають логотип міста — символічний артоб'єкт. Його, можливо, продадуть на аукціоні.

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