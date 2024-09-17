День Бердянска во Львове 2024 — как прошел праздник, фото

День Бердянска во Львове. Фото: Новини.LIVE

Сегодня, 17 сентября, во Львове впервые отмечают День Бердянска. Два предыдущих года бердянцы собирались маленькими группами, чтобы отметить день своего родного города. В этом году впервые День Бердянска будет полноценно проведен в Киеве, Запорожье и Львове.

Об этом сообщает корреспондентка Новини.LIVE.

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Ксения Клейнос основательница ОО "Час Є" и кафе "Дзендзик" рассказала Новини.LIVE, что сегодня Бердянск отмечает День города в трех городах Украины.

"Мы собрались здесь, чтобы напомнить, что Бердянск — это Украина. А также мы помним о бердянцах, которые сейчас находятся в оккупации. Мы ценим их молчаливое сопротивление, и Украина сейчас делает все для того, чтобы вернуть оккупированные территории", — говорит Клейнос.

Жители Бердянска ко Дню города подготовили разные активности. В частности, викторину, карту с памятными местами. Также вышивают логотип города — символический артобъект. Его, возможно, продадут на аукционе.

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