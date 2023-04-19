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Музичний фестиваль "Файне місто" цьогоріч проведуть у Львові: деталі

19 квітня 2023 11:26
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Марта Байдака
Журналіст
Музичний фестиваль "Файне місто" цьогоріч проведуть у Львові
Фестиваль "Файне місто". Фото: Іван Готнюк
5a25a390-0ff2-4ac9-5a2d-57acbef1b900 - Марта Байдака
Марта Байдака
Журналіст

Організатори легендарного міжнародного музичного фестивалю "Файне місто", який завжди відбувався в Тернополі, заявили, що у липні захід проведуть у Львові.

Про це повідомили на Instagram-сторінці фестивалю.

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"20 довгих місяців ми з вами не бачились. За цей час кожен із нас пережив стільки, що декому вистачило б і на декілька життів. Ми множили досвіди, закарбовували моменти на поличці власних життєвих спогадів, багато рефлексували та вчилися новому життю. Прийшов час нам всім про це поговорити",  — йдеться в повідомленні.

Тому 28-30 липня 2023 року Файні Люди знову зберуться разом у Львові на території "FESTrepublic" в рамках благодійного фестивалю Faine Misto 2023, аби розказати світу власні історії, які варто почути.

Нагадаємо, "Файне Місто" є одним з небагатьох українських фестивалів, на якому перетинаються практично всі сучасні напрямки музики. Рок, альтернатива, фолк, поп, денс музику на п’яти сценах виконують як українські виконавці, так і запрошені іноземні артисти. 

Окрім того, ми писали, що у Ліверпулі пройде фінал пісенного конкурсу "Євробачення-2023", який спільно проводять Велика Британія та Україна. Нашу країну представляє гурт TVORCHI.

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