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Музыкальный фестиваль "Файне місто" в этом году проведут во Львове: детали

19 апреля 2023 11:26
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Марта Байдака
Журналист
Музыкальный фестиваль "Файне місто" в этом году проведут во Львове
Фестиваль "Файный город". Фото: Иван Готнюк
5a25a390-0ff2-4ac9-5a2d-57acbef1b900 - Марта Байдака
Марта Байдака
Журналист

Организаторы легендарного международного музыкального фестиваля "Файне місто", который всегда проходил в Тернополе, заявили, что в июле мероприятие проведут во Львове.

Об этом сообщили на Instagram-странице фестиваля.

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"20 долгих месяцев мы с вами не виделись. За это время каждый из нас пережил столько, что некоторым хватило бы и на несколько жизней. Мы умножали опыты, запечатлевали моменты на полке собственных жизненных воспоминаний, много рефлексировали и учились новой жизни. Пришло время нам всем об этом поговорить",  — говорится в сообщении.

Поэтому 28-30 июля 2023 года Файни Люди снова соберутся вместе во Львове на территории FESTrepublic в рамках благотворительного фестиваля Faine Misto 2023, чтобы рассказать миру собственные истории, которые стоит услышать.

Напомним, "Файне Місто" является одним из немногих украинских фестивалей, на котором пересекаются практически все современные направления музыки. Рок, альтернатива, фолк, поп, денс, музыку на пяти сценах исполняют как украинские исполнители, так и приглашенные иностранные артисты.

Кроме того, мы писали, что в Ливерпуле пройдет финал песенного конкурса "Евровидение-2023" , который совместно проводят Великобритания и Украина. Нашу страну представляет группа TVORCHI.

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