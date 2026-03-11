Ціни на бензин, газ і дизель у Львові 11 березня — на яких АЗС дешевше

Ціни на пальне у Львові. Фото: Новини.LIVE

У середу, 11 березня, на автозаправних станціях Львова ціни на пальне залишаються майже без змін. Водночас деякі види пального, зокрема дизель і автогаз, незначно подорожчали.

Про це повідомляє кореспондент Новини.LIVE Марта Байдака.

Яка вартість пального у Львові сьогодні

За даними моніторингу ринку, середні ціни на пальне у Львові та області сьогодні виглядають так:

бензин А-95 преміум — 72,81 грн/л;

бензин А-95 — 69,30 грн/л;

бензин А-92 — 65,99 грн/л;

дизельне паливо — 74,14 грн/л;

автомобільний газ — 41,65 грн/л.

Ціна пального на АЗС. Фото: Новини.LIVE

За даними Мінфіну, за останню добу ціни на бензин майже не змінилися, тоді як дизельне пальне зросло приблизно на 0,67 грн, а автогаз — на 0,60 грн за літр.

Загалом на українських АЗС вартість бензину останніми днями стабілізувалася після періоду різкого зростання, хоча дизельне паливо на окремих заправках продовжує дорожчати.

Ціни на популярних АЗС у Львові

У сегменті преміального бензину найвищі ціни зафіксовані на заправках SOCAR, WOG та ОККО — по 73,99 грн за літр.

Дизельне пальне найдешевше можна придбати на АЗС БРСМ-Нафта — 69,99 грн за літр. Найдорожче дизель продають мережі SOCAR, де його вартість становить 77,99 грн.

Автомобільний газ найнижчу ціну має також на БРСМ-Нафта — 39,99 грн за літр. Натомість найдорожчий газ пропонують на заправках ОККО — 42,99 грн за літр.

Ціни на пальне на АЗС Львова. Фото: minfin.com.ua

Ситуація з цінами на пальне в Україні

З 27 лютого в Україні суттєво зріс попит на пальне. Споживання бензину А-95 збільшилося на 40-70%, а дизельного пального — на 60-140%. Після зупинки найбільшого нафтопереробного підприємства країни майже всі світлі нафтопродукти тепер залежать від імпорту.

На цьому тлі зростає ризик паливної кризи, зокрема через загострення ситуації на Близькому Сході. Подорожчання логістики та коливання цін на пальне можуть у перспективі вплинути і на вартість споживчих товарів в Україні.

Водночас у Верховній Раді вже зареєстрували проєкт постанови щодо стабілізації цін на паливо. Серед запропонованих кроків — зниження ставки ПДВ на нафтопродукти.