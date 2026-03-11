Цены на топливо во Львове 11 марта — сколько стоит бензин, газ и дизель сегодня

Цены на топливо во Львове. Фото: Новини.LIVE

В среду, 11 марта, на автозаправочных станциях Львовацены на топливо остаются почти без изменений. В то же время некоторые виды топлива, в частности дизель и автогаз, незначительно подорожали.

Об этом сообщает корреспондент Новини.LIVE Марта Байдака.

Какая стоимость топлива во Львове сегодня

По данным мониторинга рынка, средние цены на топливо во Львове и области сегодня выглядят так:

бензин А-95 премиум — 72,81 грн/л;

бензин А-95 — 69,30 грн/л;

бензин А-92 — 65,99 грн/л;

дизельное топливо — 74,14 грн/л;

автомобильный газ — 41,65 грн/л.

Цена топлива на АЗС. Фото: Новини.LIVE

По данным Минфина, за последние сутки цены на бензин почти не изменились, тогда как дизельное топливо выросло примерно на 0,67 грн, а автогаз — на 0,60 грн за литр.

В целом на украинских АЗС стоимость бензина в последние дни стабилизировалась после периода резкого роста, хотя дизельное топливо на отдельных заправках продолжает дорожать.

Цены на популярных АЗС во Львове

В сегменте премиального бензина самые высокие цены зафиксированы на заправках SOCAR, WOG и ОККО — по 73,99 грн за литр.

Дизельное топливо дешевле всего можно приобрести на АЗС БРСМ-Нафта — 69,99 грн за литр. Дороже всего дизель продают сети SOCAR, где его стоимость составляет 77,99 грн.

Автомобильный газ самую низкую цену имеет также на БРСМ-Нафта — 39,99 грн за литр. Зато самый дорогой газ предлагают на заправках ОККО — 42,99 грн за литр.

Цены на топливо на АЗС Львова. Фото: minfin.com.ua

Ситуация с ценами на топливо в Украине

С 27 февраля в Украине существенно вырос спрос на топливо. Потребление бензина А-95 увеличилось на 40-70%, а дизельного топлива — на 60-140%. После остановки крупнейшего нефтеперерабатывающего предприятия страны почти все светлые нефтепродукты теперь зависят от импорта.

На этом фоне растет риск топливного кризиса, в частности из-за обострения ситуации на Ближнем Востоке. Подорожание логистики и колебания цен на топливо могут в перспективе повлиять и на стоимость потребительских товаров в Украине.

В то же время в Верховной Раде уже зарегистрировали проект постановления по стабилизации цен на топливо. Среди предложенных шагов — снижение ставки НДС на нефтепродукты.