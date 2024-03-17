На Буковині дружина військового відсудила виплати за кожен місяць перебування її чоловіка у полоні

Судове засідання. Ілюстративне фото: nikvesti

На Буковині дружина військового відсудила виплати за кожен місяць полону чоловіка. Старший сержант потрапив у полон російських окупантів у Харківській області ще у вересні 2022 року.

Про це повідомляє Zahid.net у неділю, 17 березня.

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Виплати за полон чоловіка

Чернівецький окружний адмінсуд зобов’язав військову частину виплатити дружині військовополоненого грошове забезпечення та додаткову винагороду у розмірі 100 тисяч гривень за кожен місяць полону її чоловіка. З вересня 2022 року жінка не отримувала жодних виплат від військової частини.

У рішенні суду, яке було опубліковане в реєстрі у березні 2024 року, зазначено, що у вересні 2022 року старший сержант перебував у Ізюмському районі Харківщини і припинив виходити на зв'язок. Його дружину повідомили, що він самовільно залишив військову частину. З цього приводу порушили кримінальну справу, проте пізніше її закрили через відсутність підстав для обвинувачення військовослужбовця у правопорушенні. Сержант потрапив у полон, і немає доказів, що він зробив це добровільно.

Після зникнення його відсторонили від посади та призупинили військову службу. Після проведення розслідування та закриття кримінального провадження сержанту були відновлені всі пільги та нарахування грошового забезпечення, а також додаткова винагорода за період з моменту потрапляння у полон.

Однак до суду звернулася дружина військовополоненого, яка не отримала жодних виплат за весь час перебування чоловіка у полоні, хоч це передбачено законом. Вона зверталась до командира військової частини, однак на її заяву, яка мала розглядатись 15 днів, вона не отримала жодної відповіді за понад п’ять місяців.

Позов розглянув суддя Олег Анісімов. Він дослідив усі матеріали, позицію позивачки й відповідачів, та повністю задовольнив позов жінки. Суд визнав дії військової частини щодо невиплати грошового забезпечення та додаткової винагороди за період перебування військового в полоні неправомірними та зобов'язав виплачувати гроші його дружині доти, поки військового не звільнять з полону. Рішення можна оскаржити.

Нагадаємо, російські офіційні особи намагаються використати родичів українських військовополонених у спробі спровокувати внутрішні протести в Україні. Швидше за все, дії росіян можуть бути частиною ширшої інформаційної кампанії, відомої як "Майдан-3".

Також російський десантник використав полоненого українського військового як "живий щит". Окупант поклав дуло автомата на бійця ЗСУ та стріляв в напрямку позицій України.