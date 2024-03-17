На Буковине жена военного отсудила выплаты за каждый месяц пребывания мужа в плену

Судебное заседание. Иллюстративное фото: nikvesti

На Буковине жена военного отсудила выплаты за каждый месяц плена мужа. Старший сержант попал в плен российских оккупантов в Харьковской области еще в сентябре 2022 года.

Об этом сообщает Zahid.net в воскресенье, 17 марта.

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Выплаты за плен мужа

Черновицкий окружной админсуд обязал воинскую часть выплатить жене военнопленного денежное обеспечение и дополнительное вознаграждение в размере 100 тысяч гривен за каждый месяц плена ее мужа. С сентября 2022 года женщина не получала никаких выплат от воинской части.

В решении суда, опубликованном в реестре в марте 2024 года, указано, что в сентябре 2022 года старший сержант находился в Изюмском районе Харьковщины и прекратил выходить на связь. Его жене сообщили, что он самовольно покинул воинскую часть. По этому поводу возбудили уголовное дело, однако позже его закрыли из-за отсутствия оснований для обвинения военнослужащего в правонарушении. Сержант попал в плен, и нет доказательств того, что он сделал это добровольно.

После исчезновения его отстранили от должности и приостановили военную службу. После проведения расследования и закрытия уголовного производства сержанту были возобновлены все льготы и начисления денежного довольствия, а также дополнительное вознаграждение за период с момента попадания в плен.

Однако в суд обратилась жена военнопленного, не получившая никаких выплат за все время пребывания мужа в плену, хотя это предусмотрено законом. Она обращалась к командиру воинской части, однако на ее заявление, которое должно рассматриваться 15 дней, она не получила никакого ответа за более чем пять месяцев.

Иск рассмотрел судья Олег Анисимов. Он исследовал все материалы, позицию истицы и ответчиков, и полностью удовлетворил иск женщины. Суд признал действия воинской части по невыплате денежного обеспечения и дополнительного вознаграждения за период пребывания военного в плену неправомерными и обязал выплачивать деньги его жене до тех пор, пока военного не освободят из плена. Решение можно обжаловать.

Напомним, российские официальные лица пытаются использовать родственников украинских военнопленных в попытке спровоцировать внутренние протесты в Украине. Скорее всего, действия россиян могут быть частью более широкой информационной кампании, известной как "Майдан-3".

Также российский десантник использовал пленного украинского военного как "живой щит". Оккупант положил дуло автомата на бойца ВСУ и стрелял в направлении позиций Украины.