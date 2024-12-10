Прогноз погоди у Львові 11 грудня - детальний прогноз від синоптиків

Львів'яни ходять вулицею взимку. Фото: 24 канал

Погода у Львові та області завтра, 11 грудня, буде хмарною з проясненнями. Проте синоптики попереджають про ожеледицю на дорогах.

Про це повідомляє Львівський регіональний центр з гідрометеорології.

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Погода у Львові 11 грудня

Згідно з даними синоптиків, завтра у Львівській області буде хмарно, часом можливий сніг з дощем. На дорогах буде ожеледиця.

Попередили мешканців області й про вітер, який дутиме з північно-східного напрямку з переходом на північно-західний. Подекуди швидкість вітру становитиме 7-12 м/с.

Температура вночі 0...-5 °С , вдень -2...+3 °С.

"По місту Львову: температура вночі -1...-3 °С, вдень -1...+1 °С", — йдеться у повідомленні.

Скриншот з Укргідрометцентру

Нагадаємо, раніше ми писали, що завтра, 11 грудня, у столиці України можливі опади, а також синоптики попередили про небезпеку на дорогах.

Як відомо, в Україну 11 грудня циклон принесе опади, а небо затягне хмарами. Температура повітря коливатиметься від +4 до +9 °C.