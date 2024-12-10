Прогноз погоды во Львове 11 декабря - подробный прогноз от синоптиков

Львовяне ходят по улице зимой. Фото: 24 канал

Погода во Львове и области завтра, 11 декабря, будет облачной с прояснениями. Однако синоптики предупреждают об гололедице на дорогах.

Об этом сообщает Львовский региональный центр по гидрометеорологии.

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Согласно данным синоптиков, завтра во Львовской области будет облачно, временами возможен снег с дождем. На дорогах будет гололедица.

Предупредили жителей области и о ветре, дующем с северо-восточного направления с переходом на северо-западный. Кое-где скорость ветра составит 7-12 м/с.

Температура ночью 0-5°С мороза, днем 2°С мороза до 3°С тепла.

"По городу Львову: температура ночью 1-3°С мороза, днем 1°С мороза до 1°С тепла", — говорится в сообщении.

Скриншот из Укргидрометцентра

Напомним, ранее мы писали, что завтра, 11 декабря, в столице Украины возможны осадки, а также синоптики предупредили об опасности на дорогах.

Как известно, в Украине 11 декабря циклон принесет осадки, а небо затянет облаками. Температура воздуха будет колебаться от +4 до +9 °C.