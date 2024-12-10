Прогноз погоды во Львове 11 декабря - подробный прогноз от синоптиков

На дорогах берегитесь — прогноз погоды во Львове завтра
Погода во Львове и области завтра, 11 декабря, будет облачной с прояснениями. Однако синоптики предупреждают об гололедице на дорогах.
Об этом сообщает Львовский региональный центр по гидрометеорологии.
Погода во Львове 11 декабря
Согласно данным синоптиков, завтра во Львовской области будет облачно, временами возможен снег с дождем. На дорогах будет гололедица.
Предупредили жителей области и о ветре, дующем с северо-восточного направления с переходом на северо-западный. Кое-где скорость ветра составит 7-12 м/с.
Температура ночью 0-5°С мороза, днем 2°С мороза до 3°С тепла.
"По городу Львову: температура ночью 1-3°С мороза, днем 1°С мороза до 1°С тепла", — говорится в сообщении.
Напомним, ранее мы писали, что завтра, 11 декабря, в столице Украины возможны осадки, а также синоптики предупредили об опасности на дорогах.
Как известно, в Украине 11 декабря циклон принесет осадки, а небо затянет облаками. Температура воздуха будет колебаться от +4 до +9 °C.
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