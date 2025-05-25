Погода завтра, 26 травня, у Львові — на дорогах буде туман

Туман в місті. Фото: Новини.LIVE

Погода у Львові та Львівській області у понеділок, 26 травня, буде хмарною з проясненнями. Істотних опадів не передбачається, але на дорогах буде туман.

Про це повідомили у Львівському регіональному центрі з гідрометеорології.

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Погода у Львові 26 травня

Синоптики прогнозують, що 26 травня у Львові та Львівській області істотних опадів не передбачається, але вночі та вранці буде слабкий туман. Вітер буде несильний, північно-західний 3-8 м/с.

Температур повітря в області вночі коливатиметься в межах +3...+8 °C, а вдень підстрибне до +15...+20 °C. Водночас у Львові вночі буде +4...+6, а вдень +16...+18 °C.

Скриншот допису Львівського регіонального центру

Нагадаємо, раніше синоптики здивували прогнозом погоди на 26 травня. У деяких регіонах очікується шторм, а в деяких літня спека.

Водночас синоптики попереджали, що вітер та грози сунуть з моря, тому одеситам варто готуватися до удару стихії.