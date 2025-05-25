Погода завтра, 26 мая, во Львове — на дорогах будет туман

Туман в городе. Фото: Новини.LIVE

Погода во Львове и Львовской области в понедельник, 26 мая, будет облачной с прояснениями. Существенных осадков не предвидится, но на дорогах будет туман.

Об этом сообщили во Львовском региональном центре по гидрометеорологии.

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Погода во Львове 26 мая

Синоптики прогнозируют, что 26 мая во Львове и Львовской области существенных осадков не предвидится, но ночью и утром будет слабый туман. Ветер будет несильный, северо-западный 3-8 м/с.

Температур воздуха в области ночью будет колебаться в пределах +3...+8 °C, а днем подпрыгнет до +15...+20 °C. В то же время во Львове ночью будет +4...+6, а днем +16...+18 °C.

Скриншот сообщения Львовского регионального центра

Напомним, ранее синоптики удивили прогнозом погоды на 26 мая. В некоторых регионах ожидается шторм, а в некоторых летняя жара.

В то же время синоптики предупреждали, что ветер и грозы дуют с моря, поэтому одесситам стоит готовиться к удару стихии.