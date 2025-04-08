Погода у Львові — що прогнозують синоптики на 9 квітня

На дорогах ожеледиця — коли очікувати потепління у Львові
Погода у Львові та області у середу, 9 квітня, очікується з надзвичайним заморозком. Водіїв та пішоходів попереджають про ожеледицю на дорогах.
Про це інформує Львівський регіональний центр з гідрометеорології.
Погода у Львові та області 9 квітня
У Львівській області синоптики прогнозують 9 квітня хмарну погоду, однак будуть прояснення. Вночі очікується невеликий сніг. Натомість день мине без істотних опадів.
Синоптики наголошують, що вночі та вранці у Львівські області на дорогах буде ожеледиця та слабкий туман. Вітер 9 квітня буде північно-західний, в межах 9-14 м/с. Вночі очікується надзвичайний заморозок — -10...-5 °C. Вдень очікується плюсова температура — + 4...+9 °C.
Водночас у Львові 9 квітня також буде надзвичайний заморозок — -7...-5 °C. Вдень температура повітря — +6...+ 8 °C.
З огляду на прогнози синоптиків, 9 квітня водіям та пішоходам варто бути обережними.
Нагадаємо, що синоптик Наталка Діденко попередила, що 9 квітня в Україні буде холодна погода. За її словами, найближча ніч буде ще холоднішою.
Однак вона також розповіла, коли українцям слід очікувати тепло. За її прогнозами, потепління в Україні очікується з Вербної неділі — 13 квітня.
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