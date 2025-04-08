Погода во Львове - что прогнозируют синоптики на 9 апреля

Люди гуляют по городу во время гололеда. Фото: Львовский портал

Погода во Львове и области в среду, 9 апреля, ожидается с чрезвычайным заморозком. Водителей и пешеходов предупреждают о гололедице на дорогах.

Об этом информирует Львовский региональный центр по гидрометеорологии.

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Предупреждение о чрезвычайных заморозках во Львове и области. Фото: Львовский региональный центр по гидрометеорологии

Погода во Львове и области 9 апреля

По Львовской области синоптики прогнозируют 9 апреля облачную погоду, однако будут прояснения. Ночью ожидается небольшой снег. Зато день пройдет без существенных осадков.

Синоптики отмечают, что ночью и утром во Львовской области на дорогах будет гололедица и слабый туман. Ветер 9 апреля будет северо-западный, в пределах 9-14 м/с. Ночью ожидается чрезвычайный заморозок — -5...-10 °C. Днем ожидается плюсовая температура — +4...+9 °C.

В то же время во Львове 9 апреля также будет чрезвычайный заморозок — -5...-7 °C. Днем температура воздуха — +6...+8 °C.

Учитывая прогнозы синоптиков, 9 апреля водителям и пешеходам стоит быть осторожными.

Скриншот сообщения Львовского регионального центра по гидрометеорологии/Telegram

Напомним, что синоптик Наталья Диденко предупредила, что 9 апреля в Украине будет холодная погода. По ее словам, ближайшая ночь будет еще холоднее.

Однако она также рассказала, когда украинцам следует ожидать тепло. По ее прогнозам, потепление в Украине ожидается с Вербного воскресенья — 13 апреля.