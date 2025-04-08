Погода во Львове - что прогнозируют синоптики на 9 апреля

На дорогах гололедица — когда ожидать потепления во Львове
Погода во Львове и области в среду, 9 апреля, ожидается с чрезвычайным заморозком. Водителей и пешеходов предупреждают о гололедице на дорогах.
Об этом информирует Львовский региональный центр по гидрометеорологии.
Погода во Львове и области 9 апреля
По Львовской области синоптики прогнозируют 9 апреля облачную погоду, однако будут прояснения. Ночью ожидается небольшой снег. Зато день пройдет без существенных осадков.
Синоптики отмечают, что ночью и утром во Львовской области на дорогах будет гололедица и слабый туман. Ветер 9 апреля будет северо-западный, в пределах 9-14 м/с. Ночью ожидается чрезвычайный заморозок — -5...-10 °C. Днем ожидается плюсовая температура — +4...+9 °C.
В то же время во Львове 9 апреля также будет чрезвычайный заморозок — -5...-7 °C. Днем температура воздуха — +6...+8 °C.
Учитывая прогнозы синоптиков, 9 апреля водителям и пешеходам стоит быть осторожными.
Напомним, что синоптик Наталья Диденко предупредила, что 9 апреля в Украине будет холодная погода. По ее словам, ближайшая ночь будет еще холоднее.
Однако она также рассказала, когда украинцам следует ожидать тепло. По ее прогнозам, потепление в Украине ожидается с Вербного воскресенья — 13 апреля.
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