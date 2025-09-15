На фронті загинув артист балету Львівської опери Дмитро Пасічник

Дмитро Пасічник. Фото: LNU-Dance.Ivan Franko Lviv National University

На фронті загинув артист балету Львівської національної опери Дмитро Пасічник. До війська він долучився у червні 2025 року.

Про це повідомила пресслужба Львівської опери у Facebook у понеділок, 15 вересня.

Реклама

Читайте також:

Загибель Дмитра Пасічника

"Із великим сумом повідомляємо про загибель артиста балету Дмитра Пасічника. Дмитро працював у балетній трупі театру від жовтня минулого року", — йдеться у повідомленні.

Дмитро Пасічник. Фото:facebook.com/lvivoperaofficial

У Львівській національній опері висловили щирі співчуття родині, близьким та друзям Дмитра.

Там додали, що деталі про поховання будуть відомі згодом.

Допис Львівської опери. Фото: скриншот

На загибель Дмитра Пасічника відреагувала кафедра режисури та хореографії факультету культури і мистецтв Львівського національного університету імені Івана Франка, де він навчався.

Дмитро Пасічник. Фото: LNU-Dance.Ivan Franko Lviv National University

Дмитро Пасічник в університеті. Фото: LNU-Dance.Ivan Franko Lviv National University

"Академічна спільнота університету з глибоким сумом сприйняла звістку про цю непоправну втрату та висловлює щирі слова співчуття рідним, близьким, друзям і побратимам нашого Героя. Світла памʼять і вічна слава Дмитру Пасічнику — Герою України!" — йдеться у повідомленні.

Допис університету. Фото: скриншот

Нагадаємо, 11 вересня на Запорізькому напрямку загинув льотчик 39-ї бригади тактичної авіації Олександр Боровик.

А у ніч проти 23 вересня загинув український пілот винищувача Міг-29 Сергій Бондарь.