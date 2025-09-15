На фронті загинув артист балету Львівської опери Дмитро Пасічник

На фронті загинув артист балету Львівської опери — що відомо
На фронті загинув артист балету Львівської національної опери Дмитро Пасічник. До війська він долучився у червні 2025 року.
Про це повідомила пресслужба Львівської опери у Facebook у понеділок, 15 вересня.
Загибель Дмитра Пасічника
"Із великим сумом повідомляємо про загибель артиста балету Дмитра Пасічника. Дмитро працював у балетній трупі театру від жовтня минулого року", — йдеться у повідомленні.
У Львівській національній опері висловили щирі співчуття родині, близьким та друзям Дмитра.
Там додали, що деталі про поховання будуть відомі згодом.
На загибель Дмитра Пасічника відреагувала кафедра режисури та хореографії факультету культури і мистецтв Львівського національного університету імені Івана Франка, де він навчався.
"Академічна спільнота університету з глибоким сумом сприйняла звістку про цю непоправну втрату та висловлює щирі слова співчуття рідним, близьким, друзям і побратимам нашого Героя. Світла памʼять і вічна слава Дмитру Пасічнику — Герою України!" — йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, 11 вересня на Запорізькому напрямку загинув льотчик 39-ї бригади тактичної авіації Олександр Боровик.
А у ніч проти 23 вересня загинув український пілот винищувача Міг-29 Сергій Бондарь.
