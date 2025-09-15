Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
УкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівДімПсихологія 2025СпортШоу-бізнес 1МедцентрДім та городНерухомістьСмакЕксклюзивКіноХронікиFashionШтабАвтоВійнаАктуальноВійськова економікаІндустріїШоу-бізнесАрміяШоу та зіркиЕкономікаTravelПромоПсихологіяКіно та серіалиГороскопЄвробаченняВалютаВійськоITЗіркиТЦКСвітВійськовийЛайфхакиВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаСьогодніМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїРинок праціКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1ПогодаУкраїна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономісткухняЛайфстайлLifeМетеоТехнологіїФінансиІнвестиціїРецептиМодаТуризмДім 2024ЛьвівПолітикаСвята

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Fashion
Travel
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно та серіали
Львів
Медцентр
Метео
Мобілізація
Нерухомість
Новини дня
Промо
Психологія
Рецепти
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Штаб
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Львів На фронті загинув артист балету Львівської опери — що відомо

На фронті загинув артист балету Львівської опери — що відомо

Ua ru
Дата публікації: 15 вересня 2025 21:06
На фронті загинув артист балету Львівської опери Дмитро Пасічник
Дмитро Пасічник. Фото: LNU-Dance.Ivan Franko Lviv National University

На фронті загинув артист балету Львівської національної опери Дмитро Пасічник. До війська він долучився у червні 2025 року.

Про це повідомила пресслужба Львівської опери у Facebook у понеділок, 15 вересня.

Реклама
Читайте також:

Загибель Дмитра Пасічника

"Із великим сумом повідомляємо про загибель артиста балету Дмитра Пасічника. Дмитро працював у балетній трупі театру від жовтня минулого року", — йдеться у повідомленні.

Загинув Дмитро Пасічник
Дмитро Пасічник. Фото:facebook.com/lvivoperaofficial

У Львівській національній опері висловили щирі співчуття родині, близьким та друзям Дмитра.

Там додали, що деталі про поховання будуть відомі згодом.

null
Допис Львівської опери. Фото: скриншот

На загибель Дмитра Пасічника відреагувала кафедра режисури та хореографії факультету культури і мистецтв Львівського національного університету імені Івана Франка, де він навчався.

Дмитро Пасічник
Дмитро Пасічник. Фото: LNU-Dance.Ivan Franko Lviv National University 
Дмитро Пасічник в університеті
Дмитро Пасічник в університеті. Фото: LNU-Dance.Ivan Franko Lviv National University 

"Академічна спільнота університету з глибоким сумом сприйняла звістку про цю непоправну втрату та висловлює щирі слова співчуття рідним, близьким, друзям і побратимам нашого Героя. Світла памʼять і вічна слава Дмитру Пасічнику — Герою України!" — йдеться у повідомленні.

null
Допис університету. Фото: скриншот

Нагадаємо, 11 вересня на Запорізькому напрямку загинув льотчик 39-ї бригади тактичної авіації Олександр Боровик.

А у ніч проти 23 вересня загинув український пілот винищувача Міг-29 Сергій Бондарь.

війна Львів опера фронт загибель
Аркадій Пастула - Редактор
Автор:
Аркадій Пастула
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації