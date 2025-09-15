На фронте погиб артист балета Львовской оперы Дмитрий Пасечник

На фронте погиб артист балета Львовской оперы — что известно
На фронте погиб артист балета Львовской национальной оперы Дмитрий Пасечник. К армии он присоединился в июне 2025 года.
Об этом сообщила пресс-служба Львовской оперы в Facebook в понедельник, 15 сентября.
Гибель Дмитрия Пасечника
"С прискорбием сообщаем о гибели артиста балета Дмитрия Пасечника. Дмитрий работал в балетной труппе театра с октября прошлого года", — говорится в сообщении.
Во Львовской национальной опере выразили искренние соболезнования семье, близким и друзьям Дмитрия.
Там добавили, что детали о захоронении будут известны позже.
На гибель Дмитрия Пасечника отреагировала кафедра режиссуры и хореографии факультета культуры и искусств Львовского национального университета имени Ивана Франко, где он учился.
"Академическое сообщество университета с глубокой скорбью восприняло известие об этой невосполнимой утрате и выражает искренние слова соболезнования родным, близким, друзьям и собратьям нашего Героя. Светлая память и вечная слава Дмитрию Пасечнику — Герою Украины!" — говорится в сообщении.
Напомним, 11 сентября на Запорожском направлении погиб летчик 39-й бригады тактической авиации Александр Боровик.
А в ночь на 23 августа погиб украинский пилот истребителя МиГ-29 Сергей Бондарь.
