Главная Львов На фронте погиб артист балета Львовской оперы — что известно

На фронте погиб артист балета Львовской оперы — что известно

Ua ru
Дата публикации 15 сентября 2025 21:06
На фронте погиб артист балета Львовской оперы Дмитрий Пасечник
Дмитрий Пасечник. Фото: LNU-Dance.Ivan Franko Lviv National University

На фронте погиб артист балета Львовской национальной оперы Дмитрий Пасечник. К армии он присоединился в июне 2025 года.

Об этом сообщила пресс-служба Львовской оперы в Facebook в понедельник, 15 сентября.

Читайте также:

Гибель Дмитрия Пасечника

"С прискорбием сообщаем о гибели артиста балета Дмитрия Пасечника. Дмитрий работал в балетной труппе театра с октября прошлого года", — говорится в сообщении.

Загинув Дмитро Пасічник
Дмитрий Пасечник. Фото:facebook.com/lvivoperaofficial

Во Львовской национальной опере выразили искренние соболезнования семье, близким и друзьям Дмитрия.

Там добавили, что детали о захоронении будут известны позже.

Пост Львовской оперы. Фото: скриншот

На гибель Дмитрия Пасечника отреагировала кафедра режиссуры и хореографии факультета культуры и искусств Львовского национального университета имени Ивана Франко, где он учился.

Дмитро Пасічник
Дмитрий Пасечник. Фото: LNU-Dance.Ivan Franko Lviv National University
Дмитро Пасічник в університеті
Дмитрий Пасечник в университете. Фото: LNU-Dance.Ivan Franko Lviv National University

"Академическое сообщество университета с глубокой скорбью восприняло известие об этой невосполнимой утрате и выражает искренние слова соболезнования родным, близким, друзьям и собратьям нашего Героя. Светлая память и вечная слава Дмитрию Пасечнику — Герою Украины!" — говорится в сообщении.

Пост университета. Фото: скриншот

Напомним, 11 сентября на Запорожском направлении погиб летчик 39-й бригады тактической авиации Александр Боровик.

А в ночь на 23 августа погиб украинский пилот истребителя МиГ-29 Сергей Бондарь.

война Львов опера фронт гибель
Аркадий Пастула - Редактор
Автор:
Аркадий Пастула
