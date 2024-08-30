На Донеччині загинув львівський археолог Юрій Ревера

На фронті загинув історик та археолог зі Львова
Загинув львівський історик та археолог Юрій Ревера. Чоловік віддав своє життя, захищаючи Україну на Донеччині, йому був 51 рік.
Про це повідомили у Науково-дослідному центрі "Рятівна археологічна служба" у п'ятницю, 30 серпня.
На Донеччині загинув історик та археолог зі Львова
Юрій Ревера загинув 27 серпня, захищаючи Україну на Донецькому напрямку. Героєві був 51 рік.
"Завжди важко писати некрологи, особливо про людей, яких добре знаєш і з котрими пропрацював не один рік", — зазначили його колеги з "Рятівної археологічної служби".
Що відомо про Юрія Ревера
Чоловік народився 20 червня 1973 року у Львові, де здобув вищу освіту на історичному факультеті Львівського національного університету імені Івана Франка. Він присвятив своє життя історії України та археології, працюючи в Науково-дослідному центрі "Рятівна археологічна служба" з 2008 року.
Юрій був відомим спеціалістом у галузі нумізматики, активно брав участь у численних археологічних експедиціях по всій Україні.
"Активний учасник Революції Гідності. І хоч не мав військової освіти чи досвіду служби, не залишився осторонь і в 2022 році. З перших днів став до лав Львівської тероборони та Збройних сил України. Як оператор "пташок", ніс службу у найгарячіших місцях на лінії фронту", — йдеться в повідомленні.
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