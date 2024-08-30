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На фронті загинув історик та археолог зі Львова

30 серпня 2024 16:28
Валерія Барановська - редактор
На Донеччині загинув львівський археолог Юрій Ревера
Захисник України, археолог Юрій Ревера. Фото: "Рятівна археологічна служба"
Валерія Барановська - редактор

Загинув львівський історик та археолог Юрій Ревера. Чоловік віддав своє життя, захищаючи Україну на Донеччині, йому був 51 рік.

Про це повідомили у Науково-дослідному центрі "Рятівна археологічна служба" у п'ятницю, 30 серпня.

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Юрій Ревера  загинув 27 серпня, захищаючи Україну на Донецькому напрямку. Героєві був 51 рік.

"Завжди важко писати некрологи, особливо про людей, яких добре знаєш і з котрими пропрацював не один рік", — зазначили його колеги з "Рятівної археологічної служби".

Юрій Ревера
Археолог Юрій Ревера. Фото: "Рятівна археологічна служба"

Що відомо про Юрія Ревера

Чоловік народився 20 червня 1973 року у Львові, де здобув вищу освіту на історичному факультеті Львівського національного університету імені Івана Франка. Він присвятив своє життя історії України та археології, працюючи в Науково-дослідному центрі "Рятівна археологічна служба" з 2008 року.

Загинув Юрій Ревера
Історик та археолог Юрій Ревера. Фото: "Рятівна археологічна служба"

Юрій був відомим спеціалістом у галузі нумізматики, активно брав участь у численних археологічних експедиціях по всій Україні.

"Активний учасник Революції Гідності. І хоч не мав військової освіти чи досвіду служби, не залишився осторонь і в 2022 році. З перших днів став до лав Львівської тероборони та Збройних сил України. Як оператор "пташок", ніс службу у найгарячіших місцях на лінії фронту", — йдеться в повідомленні.

На Донеччині загинув Юрій Ревера
Допис "Рятівної археологічної служби". Фото: скриншот
Смерть Юрія Ревери
Допис "Рятівної археологічної служби". Фото: скриншот

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