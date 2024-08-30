В Донецкой области погиб львовский археолог Юрий Ревера

Защитник Украины, археолог Юрий Ревера. Фото: "Спасательная археологическая служба"

Погиб львовский историк и археолог Юрий Ревера. Мужчина отдал свою жизнь, защищая Украину в Донецкой области, ему был 51 год.

Об этом сообщили в Научно-исследовательском центре "Спасательная археологическая служба" в пьятницу, 30 августа.

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Юрий Ревера погиб 27 августа, защищая Украину на Донецком направлении. Герою был 51 год.

"Всегда трудно писать некрологи, особенно о людях, которых хорошо знаешь и с которыми проработал не один год", — отметили его коллеги из "Спасательной археологической службы".

Археолог Юрий Ревера. Фото: "Спасательная археологическая служба"

Что известно о Юрии Ревере

Мужчина родился 20 июня 1973 года во Львове, где получил высшее образование на историческом факультете Львовского национального университета имени Ивана Франко. Он посвятил свою жизнь истории Украины и археологии, работая в Научно-исследовательском центре "Спасательная археологическая служба" с 2008 года.

Историк и археолог Юрий Ревер. Фото: "Спасательная археологическая служба"

Юрий был известным специалистом в области нумизматики, активно участвовал в многочисленных археологических экспедициях по всей Украине.

"Активный участник Революции Достоинства. И хотя не имел военного образования или опыта службы, не остался в стороне и в 2022 году. С первых дней стал в ряды Львовской теробороны и Вооруженных сил Украины. Как оператор "птичек", нес службу в самых горячих местах на линии фронта", — говорится в сообщении.

Сообщение "Спасательной археологической службы". Фото: скриншот