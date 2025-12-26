На Захар Беркуті застряг підйомник з людьми — фото, відео

Евакуація людей з підйомника на Захар Беркуті. Фото: ДСНС

На горі Захар Беркут на Львівщині зупинився крісельний підйомник. На ньому перебуває близько 80 пасажирів.

Про це повідомили у Державній службі надзвичайних ситуацій у п'ятницю, 26 грудня.

З підйомника на Захар Беркуті евакуюють людей

На місці інциденту вже працюють бійці ДСНС, які надають допомогу пасажирам, що застрягли.

Рятувальники допомагають пасажирам на горі Захар Беркут. Фото: ДСНС

Станом на 13:35 рятувальникам вже вдалося спустити 63 людини, з них 35 дітей.

Наразі на місці фахівці продовжують допомагати людям та працюють над відновленням руху підйомника. До робіт залучено 76 рятувальники та 13 одиниць спецтехніки.

ДСНС допомагають пасажирам підйомника. Фото: ДСНС

