На Захар Беркуті застряг підйомник з людьми — фото, відео

На горі Захар Беркут застряг підйомник з 80 пасажирами
На горі Захар Беркут на Львівщині зупинився крісельний підйомник. На ньому перебуває близько 80 пасажирів.
Про це повідомили у Державній службі надзвичайних ситуацій у п'ятницю, 26 грудня.
З підйомника на Захар Беркуті евакуюють людей
На місці інциденту вже працюють бійці ДСНС, які надають допомогу пасажирам, що застрягли.
Станом на 13:35 рятувальникам вже вдалося спустити 63 людини, з них 35 дітей.
Наразі на місці фахівці продовжують допомагати людям та працюють над відновленням руху підйомника. До робіт залучено 76 рятувальники та 13 одиниць спецтехніки.
