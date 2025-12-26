Відео
Головна Львів На горі Захар Беркут застряг підйомник з 80 пасажирами

На горі Захар Беркут застряг підйомник з 80 пасажирами

Ua ru
Дата публікації: 26 грудня 2025 14:00
На Захар Беркуті застряг підйомник з людьми — фото, відео
Евакуація людей з підйомника на Захар Беркуті. Фото: ДСНС

На горі Захар Беркут на Львівщині зупинився крісельний підйомник. На ньому перебуває близько 80 пасажирів.

Про це повідомили у Державній службі надзвичайних ситуацій у п'ятницю, 26 грудня.

Читайте також:

З підйомника на Захар Беркуті евакуюють людей

На місці інциденту вже працюють бійці ДСНС, які надають допомогу пасажирам, що застрягли.

На Захар Беркуті застряг підйомник
Рятувальники допомагають пасажирам на горі Захар Беркут. Фото: ДСНС

Станом на 13:35 рятувальникам вже вдалося спустити 63 людини, з них 35 дітей.

Наразі на місці фахівці продовжують допомагати людям та працюють над відновленням руху підйомника. До робіт залучено 76 рятувальники та 13 одиниць спецтехніки.

На Захар Беркуті зупинився підйомник
ДСНС допомагають пасажирам підйомника. Фото: ДСНС

Раніше ми писали про те, де можна покататися на лижах цього року в Україні та скільки це буде коштувати.

А також розповідали, скільки коштують атракціони в Буковелі цієї зими.

евакуація Карпати Львівська область рятувальники ДСНС
Марія Коробова - редактор
Автор:
Марія Коробова
