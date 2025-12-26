Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
ПсихологияМода и красотаВкусШтабTravelТуризмРецептыДомРынок недвижимостиFashionВоенная экономикаКомпанииПутешествияДом и огородТранспортМетеоПогодаАвтоКино и сериалыМодаLifeЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортПсихология 2025Шоу-бизнесАрмияШоу-бизнес 1МедцентрITПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивВалютаЕвровидениеКиноВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияРынок трудаWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1Украина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняЛайфстайлПраздникиТехнологииФинансыИнвестицииДом 2024Львов

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Life
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Евровидение
Инвестиции
Компании
Львов
Мобилизация
Мода
Новости дня
Погода
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Рынок труда
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Львов На горе Захар Беркут застрял подъемник с 80 пассажирами

На горе Захар Беркут застрял подъемник с 80 пассажирами

Ua ru
Дата публикации 26 декабря 2025 14:00
На Захар Беркуте застрял подъемник с людьми — фото, видео
Эвакуация людей с подъемника на Захар Беркуте. Фото: ГСЧС

На горе Захар Беркут на Львовщине остановился кресельный подъемник. На нем находится около 80 пассажиров.

Об этом сообщили в Государственной службе чрезвычайных ситуаций в пятницу, 26 декабря.

Реклама
Читайте также:

С подъемника на Захар Беркуте эвакуируют людей

На месте инцидента уже работают бойцы ГСЧС, которые оказывают помощь застрявшим пассажирам.

На Захар Беркуті застряг підйомник
Спасатели помогают пассажирам на горе Захар Беркут. Фото: ГСЧС

По состоянию на 13:35 спасателям уже удалось спустить 63 человека, из них 35 детей.

Сейчас на месте специалисты продолжают помогать людям и работают над восстановлением движения подъемника. К работам привлечены 76 спасателей и 13 единиц спецтехники.

На Захар Беркуті зупинився підйомник
ГСЧС помогают пассажирам подъемника. Фото: ГСЧС

Ранее мы писали о том, где можно покататься на лыжах в этом году в Украине и сколько это будет стоить.

А также рассказывали, сколько стоят аттракционы в Буковеле этой зимой.

эвакуация Карпаты Львовская область спасатели ГСНС
Мария Коробова - редактор
Автор:
Мария Коробова
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации