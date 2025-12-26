На Захар Беркуте застрял подъемник с людьми — фото, видео

Эвакуация людей с подъемника на Захар Беркуте. Фото: ГСЧС

На горе Захар Беркут на Львовщине остановился кресельный подъемник. На нем находится около 80 пассажиров.

Об этом сообщили в Государственной службе чрезвычайных ситуаций в пятницу, 26 декабря.

Реклама

Читайте также:

С подъемника на Захар Беркуте эвакуируют людей

На месте инцидента уже работают бойцы ГСЧС, которые оказывают помощь застрявшим пассажирам.

Спасатели помогают пассажирам на горе Захар Беркут. Фото: ГСЧС

По состоянию на 13:35 спасателям уже удалось спустить 63 человека, из них 35 детей.

Сейчас на месте специалисты продолжают помогать людям и работают над восстановлением движения подъемника. К работам привлечены 76 спасателей и 13 единиц спецтехники.

ГСЧС помогают пассажирам подъемника. Фото: ГСЧС

Ранее мы писали о том, где можно покататься на лыжах в этом году в Украине и сколько это будет стоить.

А также рассказывали, сколько стоят аттракционы в Буковеле этой зимой.