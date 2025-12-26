На Захар Беркуте застрял подъемник с людьми — фото, видео

На горе Захар Беркут застрял подъемник с 80 пассажирами
На горе Захар Беркут на Львовщине остановился кресельный подъемник. На нем находится около 80 пассажиров.
Об этом сообщили в Государственной службе чрезвычайных ситуаций в пятницу, 26 декабря.
С подъемника на Захар Беркуте эвакуируют людей
На месте инцидента уже работают бойцы ГСЧС, которые оказывают помощь застрявшим пассажирам.
По состоянию на 13:35 спасателям уже удалось спустить 63 человека, из них 35 детей.
Сейчас на месте специалисты продолжают помогать людям и работают над восстановлением движения подъемника. К работам привлечены 76 спасателей и 13 единиц спецтехники.
