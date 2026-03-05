Ціни на бензин та дизель у Львові 5 березня — де найдорожче

Ціни на паливо на АЗС OKKO у Львові. Фото: Новини.LIVE/Марта Байдака

В Україні різко збільшилася вартість автомобільного газу, бензину та дизпалива. Львів не став винятком. Станом на 5 березня ціни на пальне у місті на деяких АЗС піднялися до 80,99 грн за літр бензину.

Журналістка Новини.LIVE Марта Байдака дізналася, скільки коштує паливо у Львові сьогодні.

Ціни на АЗС Львівщини сьогодні

На АЗС WOG у Львові бензин Mustang 100 коштує 80,99 грн за літр, Mustang А-95 — 73,99 грн за літр, Mustang дизпаливо — 73,99 грн за літр, дизпаливо Свро-5 — 70,99 грн за літр.

Ціни на паливо на АЗС WOG у Львові 5 березня. Фото: Новини.LIVE/Марта Байдака

На OKKO вартість газу — 41,99 грн за літр, дизпаливо євро — 70,99 грн за літр, дизпаливо pulls — 73,99 грн за літр, А-95 євро — 70,99 грн за літр, pulls 95 — 73,99 грн за літр, pulls 100 — 80,99 грн за літр.

Ціни на паливо на АЗС OKKO у Львові 5 березня. Фото: Новини.LIVE/Марта Байдака

На Ukrnafta вартість бензину А-92 — 65,99 грн за літр, 95 — 68,99 грн за літр, А-95 Premium — 71,99. Дизельне пальне — 68,99.

Ціни на паливо на АЗС Ukrnafta у Львові 5 березня. Фото: Новини.LIVE/Марта Байдака

Середні ціни на пальне на Львівщині станом на 5 березня

За даними Мінфіну, середні ціни на пальне по Львівській області 5 березня такі:

бензин А-95 преміум — 72,64;

бензин А-95 — 68,86;

бензин А-92 — 65,99;

дизельне паливо — 70,03;

газ авто­мобільний — 40,80.

Ціни на пальне у Львівській області 5 березня. Фото скриншот

Середні ціни на пальне в Україні 5 березня

Як повідомляють у Мінфіні, середні ціни на пальне в Україні станом на 5 березня такі:

бензин А-95 преміум — 72,30;

бензин А-95 — 68,28;

бензин А-92 — 65,51;

дизельне паливо — 68,95;

газ авто­мобільний — 40,23.

Ціни на пальне в Україні 5 березня. Фото скриншот

Ситуація з вартістю пального в Україні

В Антимонопольному комітеті закликали АЗС поінформувати про причини підняття цін на пальне. У випадку порушень законодавства будуть вживатися потрібні заходи.

Водночас виконавчий директор економічного дискусійного клубу Олег Пендзин зазначив, що ціна на пальне А-95 може ще зрости. Водночас, за його словами, такий сценарій можливий, якщо ціна на нафту зросте до 100 доларів за барель.

