Сколько стоит бензин и дизель во Львове 5 марта — цены на разных АЗС

Цены на топливо на АЗС OKKO во Львове. Фото: Новини.LIVE/Марта Байдака

Во Львове, как и во всей Украине, резко увеличились цены на автомобильный газ, бензин и дизтопливо. На некоторых АЗС в четверг, 5 марта, стоимость подскочила до 80,99 грн за литр бензина.

Журналистка Новини.LIVE Марта Байдака узнала, сколько стоит топливо во Львове сегодня.

Цены на АЗС Львовщины сегодня

На АЗС WOG во Львове бензин Mustang 100 стоит 80,99 грн за литр, Mustang А-95 — 73,99 грн за литр, Mustang дизтопливо — 73,99 грн за литр, дизтопливо Свро-5 — 70,99 грн за литр.

Цены на топливо на АЗС WOG во Львове 5 марта. Фото: Новини.LIVE/Марта Байдака

На OKKO стоимость газа — 41,99 грн за литр, дизтопливо евро — 70,99 грн за литр, дизтопливо pulls — 73,99 грн за литр, А-95 евро — 70,99 грн за литр, pulls 95 — 73,99 грн за литр, pulls 100 — 80,99 грн за литр.

Цены на топливо на АЗС OKKO во Львове 5 марта. Фото: Новини.LIVE/Марта Байдака

На Ukrnafta стоимость бензина А-92 — 65,99 грн за литр, 95 — 68,99 грн за литр, А-95 Premium — 71,99. Дизельное топливо — 68,99.

Цены на топливо на АЗС Ukrnafta во Львове 5 марта. Фото: Новини.LIVE/Марта Байдака

Средние цены на топливо на Львовщине по состоянию на 5 марта

По данным Минфина, средние цены на топливо по Львовской области 5 марта такие:

бензин А-95 премиум — 72,64;

бензин А-95 — 68,86;

бензин А-92 — 65,99;

дизельное топливо — 70,03;

газ автомобильный — 40,80.

Цены на топливо во Львовской области 5 марта. Фото скриншот

Средние цены на топливо в Украине 5 марта

Как сообщают в Минфине, средние цены на топливо в Украине по состоянию на 5 марта следующие:

бензин А-95 премиум — 72,30;

бензин А-95 — 68,28;

бензин А-92 — 65,51;

дизельное топливо — 68,95;

газ автомобильный — 40,23.

Цены на топливо в Украине 5 марта. Фото скриншот

Ситуация со стоимостью топлива в Украине

В Антимонопольном комитете призвали АЗС проинформировать о причинах поднятия цен на топливо. В случае нарушений законодательства будут приниматься необходимые меры.

В то же время исполнительный директор экономического дискуссионного клуба Олег Пендзин отметил, что цена на топливо А-95 может еще вырасти. При этом, по его словам, такой сценарий возможен, если цена на нефть вырастет до 100 долларов за баррель.

