У пункті пропуску "Смільниця" виявили чоловіка, який хотів незаконно виїхати з України

Перевірка документів на кордоні. Фото: ДПСУ

У пункті пропуску "Смільниця" Львівської області прикордонники виявили таємного пасажира авто, який намагався незаконно покинути країну. Ним виявився 26-річний уродженець Рівненської області.

Про це повідомила пресслужба Західного регіонального управління Держприкордонслужби України-Західний кордон у Facebook.

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"У ході поглибленої перевірки транспортного засобу в пункті пропуску "Смільниця" прикордонники сьомого прикордонного Карпатського загону виявили спеціально обладнаний сховок, в якому перебував уродженець Рівненщини", — йдеться у повідомленні.

Чоловік сховався у спеціально облаштованому тайнику мікроавтобуса Renault. Доступ до нього став можливим після демонтажу сидіння в пасажирському відділенні транспортного засобу. Фігурант розповів, що хотів потрапити до Німеччини.

Водій авто пообіцяв пасажиру, що довезе до пункту призначення за три тисячі доларів.

У ДПСУ зазначили, що чоловіка притягнули до адміністративної відповідальності, а водію загрожує кримінальна за незаконне переправлення осіб через державний кордон України.

Допис Західного регіонального управління Держприкордонслужби України-Західний кордон. Фото: скриншот

Нагадаємо, Кабінет Міністрів України вніс зміни до правил перетину кордону для студентів. Тому щоб виїхати на навчання до іншої країни здобувач освіти повинен відповідати певній категорії та мати пакет необхідних документів.

Також прикордонники затримали групу з семи чоловіків, які намагалися перетнути кордон. Вони пошкодили загороджувальний паркан та рухалися до річки Тиса з гумовими човнами.