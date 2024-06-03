Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Львів arrow На кордоні виявили чоловіка, який намагався виїхати з України під сидінням авто arrow

На кордоні виявили чоловіка, який намагався виїхати з України під сидінням авто

3 червня 2024 09:25
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор
У пункті пропуску "Смільниця" виявили чоловіка, який хотів незаконно виїхати з України
Перевірка документів на кордоні. Фото: ДПСУ
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор

У пункті пропуску "Смільниця" Львівської області прикордонники виявили таємного пасажира авто, який намагався незаконно покинути країну. Ним виявився 26-річний уродженець Рівненської області.

Про це повідомила пресслужба Західного регіонального управління Держприкордонслужби України-Західний кордон у Facebook.

Читайте також:

Спроба незаконно виїхати за кордон

"У ході поглибленої перевірки транспортного засобу в пункті пропуску "Смільниця" прикордонники сьомого прикордонного Карпатського загону виявили спеціально обладнаний сховок, в якому перебував уродженець Рівненщини", — йдеться у повідомленні.

Чоловік сховався у спеціально облаштованому тайнику мікроавтобуса Renault. Доступ до нього став можливим після демонтажу сидіння в пасажирському відділенні транспортного засобу. Фігурант розповів, що хотів потрапити до Німеччини.

Водій авто пообіцяв пасажиру, що довезе до пункту призначення за три тисячі доларів. 

У ДПСУ зазначили, що чоловіка притягнули до адміністративної відповідальності, а водію загрожує кримінальна за незаконне переправлення осіб через державний кордон України.

null
Допис Західного регіонального управління Держприкордонслужби України-Західний кордон. Фото: скриншот

Нагадаємо, Кабінет Міністрів України вніс зміни до правил перетину кордону для студентів. Тому щоб виїхати на навчання до іншої країни здобувач освіти повинен відповідати певній категорії та мати пакет необхідних документів. 

Також прикордонники затримали групу з семи чоловіків, які намагалися перетнути кордон. Вони пошкодили загороджувальний паркан та рухалися до річки Тиса з гумовими човнами.

прикордонники
ДПСУ
Україна
ухилянти
Львівська область
українці
кордон
Рівненська область

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

07:52 Тарифи з 1 червня — які будуть ціни на електрику, газ та воду

24 травня 2024

14:38 Тарифи на електрику — ціну прив'яжуть до споживання

28 травня 2024

04:57 У ТЦК пояснили, кого одразу після приходу до військкомата скерують на ВЛК

29 травня 2024

14:49 ТЦК шукатиме ухилянтів за новими методами — що зміниться

21 травня 2024

07:46 Ціни на електрику зростуть з 1 червня — для кого зміняться тарифи

30 травня 2024

14:07 Зарплати в ЗСУ — скільки отримають військові з 1 червня

28 травня 2024

09:01 Зінченко знайшов новий клуб — Арсенал готовий продати українця

11:44 Нафтогаз попередив клієнтів про важливу зміну в розрахунку — деталі

30 травня 2024

22:50 Загибель Ірини Цибух — реакція Джамали, Полякової, Alyona Alyona та інших знаменитостей

31 травня 2024

16:31Уряд підняв тариф на електрику — як зростуть ціни з 1 червня