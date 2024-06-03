Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Львов arrow На границе обнаружили мужчину, который пытался выехать из Украины под сиденьем авто arrow

На границе обнаружили мужчину, который пытался выехать из Украины под сиденьем авто

3 июня 2024 09:25
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь
В пункте пропуска "Смильница" обнаружили мужчину, который хотел незаконно выехать из Украины
Проверка документов на границе. Фото: ГПСУ
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь

В пункте пропуска "Смильница" Львовской области пограничники обнаружили тайного пассажира авто, пытавшегося незаконно покинуть страну. Им оказался 26-летний уроженец Ровенской области.

Об этом сообщила пресс-служба Западного регионального управления Госпогранслужбы Украины-Западная граница в Facebook.

Читайте также:

Попытка незаконно выехать за границу

"В ходе углубленной проверки транспортного средства в пункте пропуска "Смильница", пограничники седьмого пограничного Карпатского отряда обнаружили специально оборудованный тайник, в котором находился уроженец Ровенской области", — говорится в сообщении.

Мужчина спрятался в специально оборудованном тайнике микроавтобуса Renault. Доступ к нему стал возможным после демонтажа сиденья в пассажирском отделении транспортного средства. Фигурант рассказал, что хотел попасть в Германию.

Водитель авто пообещал пассажиру, что довезет до пункта назначения за три тысячи долларов.

В ГПСУ отметили, что мужчину привлекли к административной ответственности, а водителю грозит уголовная за незаконную переправку лиц через государственную границу Украины.

null
Пост Западного регионального управления Госпогранслужбы Украины-Западная граница. Фото: скриншот

Напомним, Кабинет Министров Украины внес изменения в правила пересечения границы для студентов. Поэтому, чтобы выехать на обучение в другую страну, соискатель образования должен соответствовать определенной категории и иметь пакет необходимых документов.

Также пограничники задержали группу из семи мужчин, пытавшихся пересечь границу. Они повредили заградительный забор и двигались к реке Тиса с резиновыми лодками.

пограничники
ГПСУ
Украина
уклонисты
Львовская область
украинцы
граница
Ровенская область

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

07:52 Тарифы с 1 июня — какие будут цены на электричество, газ и воду

24 мая 2024

14:38 Тарифы на электричество – цену привяжут к потреблению.

28 мая 2024

04:57 В ТЦК объяснили, кого сразу после прихода в военкомат направят на ВВК

29 мая 2024

14:49 ТЦК будет искать уклонистов по новым методам — что изменится

21 мая 2024

07:46 Цены на электричество вырастут с 1 июня — для кого изменятся тарифы

30 мая 2024

14:07 Зарплаты в ВСУ — сколько получат военные с 1 июня

28 мая 2024

09:01 Зинченко нашел новый клуб — Арсенал готов продать украинца

11:44 Нафтогаз предупредил клиентов о важном изменении в расчете — детали

30 мая 2024

22:50 Гибель Ирины Цыбух — реакция Джамалы, Поляковой, Alyona Alyona и других знаменитостей

31 мая 2024

16:31Правительство подняло тариф на электричество — как вырастут цены с 1 июня