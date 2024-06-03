В пункте пропуска "Смильница" обнаружили мужчину, который хотел незаконно выехать из Украины

Проверка документов на границе. Фото: ГПСУ

В пункте пропуска "Смильница" Львовской области пограничники обнаружили тайного пассажира авто, пытавшегося незаконно покинуть страну. Им оказался 26-летний уроженец Ровенской области.

Об этом сообщила пресс-служба Западного регионального управления Госпогранслужбы Украины-Западная граница в Facebook.

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Попытка незаконно выехать за границу

"В ходе углубленной проверки транспортного средства в пункте пропуска "Смильница", пограничники седьмого пограничного Карпатского отряда обнаружили специально оборудованный тайник, в котором находился уроженец Ровенской области", — говорится в сообщении.

Мужчина спрятался в специально оборудованном тайнике микроавтобуса Renault. Доступ к нему стал возможным после демонтажа сиденья в пассажирском отделении транспортного средства. Фигурант рассказал, что хотел попасть в Германию.

Водитель авто пообещал пассажиру, что довезет до пункта назначения за три тысячи долларов.

В ГПСУ отметили, что мужчину привлекли к административной ответственности, а водителю грозит уголовная за незаконную переправку лиц через государственную границу Украины.

Пост Западного регионального управления Госпогранслужбы Украины-Западная граница. Фото: скриншот

Напомним, Кабинет Министров Украины внес изменения в правила пересечения границы для студентов. Поэтому, чтобы выехать на обучение в другую страну, соискатель образования должен соответствовать определенной категории и иметь пакет необходимых документов.

Также пограничники задержали группу из семи мужчин, пытавшихся пересечь границу. Они повредили заградительный забор и двигались к реке Тиса с резиновыми лодками.