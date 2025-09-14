ДПСУ викрили чоловіка з фальшивим паспортом Саудівської Аравії

На кордоні викрили львів'янина з паспортом Саудівської Аравії
На пункті пропуску "Малий Березний" 33-річний мешканець Львова намагався перетнути український кордон за фальшивим паспортом громадянина Саудівської Аравії. Після викриття чоловік спробував підкупити прикордонників 100 тисячами гривень, але його затримали.
Про це повідомила пресслужба ДПСУ в Telegram у неділю, 14 вересня.
Спроба втечі через кордон
Інцидент стався на Закарпатті, коли чоловік надав прикордонникам підроблений документ та розмовляв англійською, удаючи іноземця. Після перевірки його викрили й він змушений був показати справжній український паспорт. Інспекторка прикордонної служби відмовилася від хабаря та викликала поліцію.
"Порушник зізнався, що придбав фальшивий паспорт у Саудівській Аравії за 550 доларів США, де нині проживає його батько. Він пояснив, що планував виїхати до родичів у Бельгію", — йдеться у повідомленні ДПСУ.
На місце прибули правоохоронці, які задокументували факт правопорушення. Нині щодо чоловіка відкрито кримінальне провадження за використання підробленого документа та пропозицію неправомірної вигоди службовій особі. Йому загрожує покарання згідно з Кримінальним кодексом України.
