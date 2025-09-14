Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
УкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівДімПсихологія 2025СпортШоу-бізнес 1МедцентрДім та городНерухомістьСмакЕксклюзивКіноХронікиFashionШтабАвтоВійнаАктуальноВійськова економікаІндустріїШоу-бізнесАрміяШоу та зіркиЕкономікаПсихологіяTravelПромоКіно та серіалиГороскопЄвробаченняВалютаВійськоITЗіркиТЦКСвітВійськовийЛайфхакиВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаСьогодніМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїРинок праціКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1ПогодаУкраїна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономісткухняЛайфстайлLifeМетеоТехнологіїФінансиІнвестиціїРецептиМодаТуризмДім 2024ЛьвівПолітикаСвята

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Fashion
Travel
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно та серіали
Львів
Медцентр
Метео
Мобілізація
Нерухомість
Новини дня
Промо
Психологія
Рецепти
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Штаб
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Львів На кордоні викрили львів'янина з паспортом Саудівської Аравії

На кордоні викрили львів'янина з паспортом Саудівської Аравії

Ua ru
Дата публікації: 14 вересня 2025 18:14
ДПСУ викрили чоловіка з фальшивим паспортом Саудівської Аравії
Пункт пропуску. Фото ілюстративне: РБК-Україна

На пункті пропуску "Малий Березний" 33-річний мешканець Львова намагався перетнути український кордон за фальшивим паспортом громадянина Саудівської Аравії. Після викриття чоловік спробував підкупити прикордонників 100 тисячами гривень, але його затримали.

Про це повідомила пресслужба ДПСУ в Telegram у неділю, 14 вересня.

Реклама
Читайте також:
На кордоні викрили львів'янина з паспортом Саудівської Аравії - фото 1
Допис ДПСУ у Telegram. Фото: скриншот

Спроба втечі через кордон

Інцидент стався на Закарпатті, коли чоловік надав прикордонникам підроблений документ та розмовляв англійською, удаючи іноземця. Після перевірки його викрили й він змушений був показати справжній український паспорт. Інспекторка прикордонної служби відмовилася від хабаря та викликала поліцію.

На кордоні викрили львів'янина з паспортом Саудівської Аравії - фото 2
Підроблений паспорт. Фото: ДПСУ/Telegram

"Порушник зізнався, що придбав фальшивий паспорт у Саудівській Аравії за 550 доларів США, де нині проживає його батько. Він пояснив, що планував виїхати до родичів у Бельгію", — йдеться у повідомленні ДПСУ.

На кордоні викрили львів'янина з паспортом Саудівської Аравії - фото 2
Українській паспорт. Фото: ДПСУ/Telegram

На місце прибули правоохоронці, які задокументували факт правопорушення. Нині щодо чоловіка відкрито кримінальне провадження за використання підробленого документа та пропозицію неправомірної вигоди службовій особі. Йому загрожує покарання згідно з Кримінальним кодексом України.

На кордоні викрили львів'янина з паспортом Саудівської Аравії - фото 4
Затриманий порушник. Фото: ДПСУ/Telegram

Нагадаємо, що правоохоронці викрили схему незаконного переправлення військовозобов’язаних чоловіків через державний кордон України поза пунктами пропуску. 

Раніше ми також інформували, що чоловіки віком від 18 до 22 років отримали офіційний дозвіл на виїзд за кордон. Народний депутат Ярослав Железняк звернувся до Держприкордонслужби із запитом щодо кількості осіб, які вже скористалися цією можливістю.

кордон Львів прикордонники Закарпаття паспорт ДПСУ
Руслан Кулєшов - редактор
Автор:
Руслан Кулєшов
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації