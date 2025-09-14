ДПСУ викрили чоловіка з фальшивим паспортом Саудівської Аравії

Пункт пропуску. Фото ілюстративне: РБК-Україна

На пункті пропуску "Малий Березний" 33-річний мешканець Львова намагався перетнути український кордон за фальшивим паспортом громадянина Саудівської Аравії. Після викриття чоловік спробував підкупити прикордонників 100 тисячами гривень, але його затримали.

Про це повідомила пресслужба ДПСУ в Telegram у неділю, 14 вересня.

Допис ДПСУ у Telegram. Фото: скриншот

Спроба втечі через кордон

Інцидент стався на Закарпатті, коли чоловік надав прикордонникам підроблений документ та розмовляв англійською, удаючи іноземця. Після перевірки його викрили й він змушений був показати справжній український паспорт. Інспекторка прикордонної служби відмовилася від хабаря та викликала поліцію.

Підроблений паспорт. Фото: ДПСУ/Telegram

"Порушник зізнався, що придбав фальшивий паспорт у Саудівській Аравії за 550 доларів США, де нині проживає його батько. Він пояснив, що планував виїхати до родичів у Бельгію", — йдеться у повідомленні ДПСУ.

Українській паспорт. Фото: ДПСУ/Telegram

На місце прибули правоохоронці, які задокументували факт правопорушення. Нині щодо чоловіка відкрито кримінальне провадження за використання підробленого документа та пропозицію неправомірної вигоди службовій особі. Йому загрожує покарання згідно з Кримінальним кодексом України.

Затриманий порушник. Фото: ДПСУ/Telegram

Нагадаємо, що правоохоронці викрили схему незаконного переправлення військовозобов’язаних чоловіків через державний кордон України поза пунктами пропуску.

Раніше ми також інформували, що чоловіки віком від 18 до 22 років отримали офіційний дозвіл на виїзд за кордон. Народний депутат Ярослав Железняк звернувся до Держприкордонслужби із запитом щодо кількості осіб, які вже скористалися цією можливістю.