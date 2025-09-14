ГПСУ разоблачили мужчину с фальшивым паспортом Саудовской Аравии

На границе разоблачили львовянина с паспортом Саудовской Аравии
На пункте пропуска "Малый Березный" 33-летний житель Львова пытался пересечь украинскую границу по фальшивому паспорту гражданина Саудовской Аравии. После разоблачения мужчина попытался подкупить пограничников 100 тысячами гривен, но его задержали.
Об этом сообщила пресс-служба ГПСУ в Telegram в воскресенье, 14 сентября.
Попытка побега через границу
Инцидент произошел на Закарпатье, когда мужчина предоставил пограничникам поддельный документ и разговаривал на английском, притворяясь иностранцем. После проверки его разоблачили и он вынужден был показать настоящий украинский паспорт. Инспектор пограничной службы отказалась от взятки и вызвала полицию.
"Нарушитель признался, что приобрел фальшивый паспорт в Саудовской Аравии за 550 долларов США, где сейчас проживает его отец. Он пояснил, что планировал выехать к родственникам в Бельгию", — говорится в сообщении ГПСУ.
На место прибыли правоохранители, которые задокументировали факт правонарушения. Сейчас в отношении мужчины открыто уголовное производство за использование поддельного документа и предложение неправомерной выгоды должностному лицу. Ему грозит наказание согласно Уголовному кодексу Украины.
Напомним, что правоохранители разоблачили схему незаконной переправки военнообязанных мужчин через государственную границу Украины вне пунктов пропуска.
Ранее мы также информировали, что мужчины в возрасте от 18 до 22 лет получили официальное разрешение на выезд за границу. Народный депутат Ярослав Железняк обратился к Госпогранслужбе с запросом о количестве лиц, которые уже воспользовались этой возможностью.
Читайте Новини.LIVE!