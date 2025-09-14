ГПСУ разоблачили мужчину с фальшивым паспортом Саудовской Аравии

Пункт пропуска. Фото иллюстративное: РБК-Украина

На пункте пропуска "Малый Березный" 33-летний житель Львова пытался пересечь украинскую границу по фальшивому паспорту гражданина Саудовской Аравии. После разоблачения мужчина попытался подкупить пограничников 100 тысячами гривен, но его задержали.

Об этом сообщила пресс-служба ГПСУ в Telegram в воскресенье, 14 сентября.

Сообщение ГПСУ в Telegram. Фото: скриншот

Попытка побега через границу

Инцидент произошел на Закарпатье, когда мужчина предоставил пограничникам поддельный документ и разговаривал на английском, притворяясь иностранцем. После проверки его разоблачили и он вынужден был показать настоящий украинский паспорт. Инспектор пограничной службы отказалась от взятки и вызвала полицию.

Поддельный паспорт. Фото: ГПСУ/Telegram

"Нарушитель признался, что приобрел фальшивый паспорт в Саудовской Аравии за 550 долларов США, где сейчас проживает его отец. Он пояснил, что планировал выехать к родственникам в Бельгию", — говорится в сообщении ГПСУ.

Украинский паспорт. Фото: ГПСУ/Telegram

На место прибыли правоохранители, которые задокументировали факт правонарушения. Сейчас в отношении мужчины открыто уголовное производство за использование поддельного документа и предложение неправомерной выгоды должностному лицу. Ему грозит наказание согласно Уголовному кодексу Украины.

Задержанный нарушитель. Фото: ГПСУ/Telegram

Напомним, что правоохранители разоблачили схему незаконной переправки военнообязанных мужчин через государственную границу Украины вне пунктов пропуска.

Ранее мы также информировали, что мужчины в возрасте от 18 до 22 лет получили официальное разрешение на выезд за границу. Народный депутат Ярослав Железняк обратился к Госпогранслужбе с запросом о количестве лиц, которые уже воспользовались этой возможностью.