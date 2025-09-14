Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
УкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивДомПсихология 2025СпортШоу-бизнес 1МедцентрДом и огородНедвижимостьВкусЭксклюзивКиноХроникиFashionШтабАвтоВойнаАктуальноВоенная экономикаИндустрииШоу-бизнесАрмияШоу и звездыЭкономикаПсихологияTravelПромоКино и сериалыГороскопЕвровидениеВалютаВойскоITЗвездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаСегодняМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияРынок трудаКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1ПогодаУкраина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистКухняЛайфстайлLifeМетеоТехнологииФинансыИнвестицииРецептыМодаТуризмДом 2024ЛьвовПолитикаПраздники

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Fashion
Travel
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино и сериалы
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Недвижимость
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Рецепты
Рынок труда
Спорт
Технологии
ТЦК
Финансы
Хроники
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Зеленский оценил удары Украины по России — вечернее обращение
Главная Львов На границе разоблачили львовянина с паспортом Саудовской Аравии

На границе разоблачили львовянина с паспортом Саудовской Аравии

Ua ru
Дата публикации 14 сентября 2025 18:14
ГПСУ разоблачили мужчину с фальшивым паспортом Саудовской Аравии
Пункт пропуска. Фото иллюстративное: РБК-Украина

На пункте пропуска "Малый Березный" 33-летний житель Львова пытался пересечь украинскую границу по фальшивому паспорту гражданина Саудовской Аравии. После разоблачения мужчина попытался подкупить пограничников 100 тысячами гривен, но его задержали.

Об этом сообщила пресс-служба ГПСУ в Telegram в воскресенье, 14 сентября.

Реклама
Читайте также:
На кордоні викрили львів'янина з паспортом Саудівської Аравії - фото 1
Сообщение ГПСУ в Telegram. Фото: скриншот

Попытка побега через границу

Инцидент произошел на Закарпатье, когда мужчина предоставил пограничникам поддельный документ и разговаривал на английском, притворяясь иностранцем. После проверки его разоблачили и он вынужден был показать настоящий украинский паспорт. Инспектор пограничной службы отказалась от взятки и вызвала полицию.

На кордоні викрили львів'янина з паспортом Саудівської Аравії - фото 2
Поддельный паспорт. Фото: ГПСУ/Telegram

"Нарушитель признался, что приобрел фальшивый паспорт в Саудовской Аравии за 550 долларов США, где сейчас проживает его отец. Он пояснил, что планировал выехать к родственникам в Бельгию", — говорится в сообщении ГПСУ.

На кордоні викрили львів'янина з паспортом Саудівської Аравії - фото 2
Украинский паспорт. Фото: ГПСУ/Telegram

На место прибыли правоохранители, которые задокументировали факт правонарушения. Сейчас в отношении мужчины открыто уголовное производство за использование поддельного документа и предложение неправомерной выгоды должностному лицу. Ему грозит наказание согласно Уголовному кодексу Украины.

На кордоні викрили львів'янина з паспортом Саудівської Аравії - фото 4
Задержанный нарушитель. Фото: ГПСУ/Telegram

Напомним, что правоохранители разоблачили схему незаконной переправки военнообязанных мужчин через государственную границу Украины вне пунктов пропуска.

Ранее мы также информировали, что мужчины в возрасте от 18 до 22 лет получили официальное разрешение на выезд за границу. Народный депутат Ярослав Железняк обратился к Госпогранслужбе с запросом о количестве лиц, которые уже воспользовались этой возможностью.

граница Львов пограничники Закарпатье паспорт ГПСУ
Руслан Кулешов - редактор
Автор:
Руслан Кулешов
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации