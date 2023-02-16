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Головна arrow Львів arrow На кордоні з Польщею на Львівщині зупинились майже сто автомобілів arrow

На кордоні з Польщею на Львівщині зупинились майже сто автомобілів

16 лютого 2023 12:38
0e07c513-51a7-4a2d-43ea-1bbc9cd0e400 - Марта Байдака
Марта Байдака
Журналіст
На кордоні з Польщею є черги з авто
У ПП "Шегині" на перетин кордону очікують 65 пішоходів
0e07c513-51a7-4a2d-43ea-1bbc9cd0e400 - Марта Байдака
Марта Байдака
Журналіст

Станом на 12:00 год на кордоні з Польщею на Львівщині є черги із автомобілів. Загалом на перетин кордону очікують близько 100 легковиків.

Про це інформує Західне регіональне управління Держприкордонслужби Західний кордон

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Стан черг:

  • "Угринів"  — 0 л/а, 0 автобусів, 0 пішоходів (пропуск пішоходів   — лише на вихід з метою евакуації);

  • "Рава-Руська"   — 0 л/а, 0 автобусів, 0 пішоходів (пропуск пішоходів – лише на вихід з метою евакуації);

  • "Грушів"   — 0 л/а, 0 автобусів, 0 пішоходів (пропуск пішоходів – лише на вихід з метою евакуації);

  • "Краківець"  —  30 л/а, 10 автобусів; (пропуск пішоходів не відбувається);

  • "Шегині"  —  65 л/а, 0 автобусів, 65 пішоходів (пропуск пішоходів – у обох напрямках);

  • "Нижанковичі"  —  відбувається пропуск лише вантажівок з допустимою максимальною вагою понад 7,5 тонн, без вантажу (крім цистерн, для небезпечних вантажів, у т.ч. ПММ);

  • "Смільниця"  —  0 л/а, 0 автобусів, 0 пішоходів (пропуск пішоходів – лише на вихід з метою евакуації).

Загалом стежити за актуальною інформацією щодо стану черг на в'їзд до України із Республіки Польща можна за посиланням. Окрім цього, українці, які планують перетинати кордон, мають можливість переглянути інформацію про завантаженість пунктів пропуску на інтерактивній карті в режимі реального часу.

Нагадаємо, ми раніше писали , хто з військовозобов'язаних може виїхати за кордон у 2023 році та які документи потрібні для перетину кордону. А також чи можуть виключені з військового обліку покинути Україну

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