На границе с Польшей есть очереди из авто

В ЧП "Шегини" пересечение границы ожидают 65 пешеходов

По состоянию на 12:00 на границе с Польшей на Львовщине есть очереди из автомобилей. В общей сложности пересечение границы ожидают около 100 легковушек.

Об этом информирует Западное региональное управление Госпогранслужбы.

Состояние очередей:

"Угринов" - 0 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов (пропуск пешеходов - только на выход с целью эвакуации);

"Рава-Русская" - 0 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов (пропуск пешеходов - только на выход с целью эвакуации);

"Грушев" - 0 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов (пропуск пешеходов - только на выход с целью эвакуации);

"Краковец" - 30 л/а, 10 автобусов; (пропуск пешеходов не происходит);

"Шегини" - 65 л/а, 0 автобусов, 65 пешеходов (пропуск пешеходов - в обоих направлениях);

"Нижанковичи" — происходит пропуск только грузовиков с допустимым максимальным весом более 7,5 тонн, без груза (кроме цистерн, для опасных грузов, в т.ч. ГСМ);

"Смольница" - 0 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов (пропуск пешеходов - только на выход с целью эвакуации).

В целом следить за актуальной информацией о состоянии очередей на въезд в Украину из Республики Польша можно по ссылке . Кроме того, украинцы, которые планируют пересекать границу, имеют возможность пересмотреть информацию о загруженности пунктов пропуска на интерактивной карте в режиме реального времени.

Напомним, мы ранее писали, кто из военнообязанных может выехать за границу в 2023 году и какие документы нужны для пересечения границы. А также могут ли исключены из военного учета покинуть Украину .