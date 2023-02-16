На границе с Польшей есть очереди из авто

На границе с Польшей во Львовской области остановились почти сто автомобилей
По состоянию на 12:00 на границе с Польшей на Львовщине есть очереди из автомобилей. В общей сложности пересечение границы ожидают около 100 легковушек.
Об этом информирует Западное региональное управление Госпогранслужбы.
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Состояние очередей:
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"Угринов" - 0 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов (пропуск пешеходов - только на выход с целью эвакуации);
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"Рава-Русская" - 0 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов (пропуск пешеходов - только на выход с целью эвакуации);
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"Грушев" - 0 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов (пропуск пешеходов - только на выход с целью эвакуации);
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"Краковец" - 30 л/а, 10 автобусов; (пропуск пешеходов не происходит);
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"Шегини" - 65 л/а, 0 автобусов, 65 пешеходов (пропуск пешеходов - в обоих направлениях);
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"Нижанковичи" — происходит пропуск только грузовиков с допустимым максимальным весом более 7,5 тонн, без груза (кроме цистерн, для опасных грузов, в т.ч. ГСМ);
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"Смольница" - 0 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов (пропуск пешеходов - только на выход с целью эвакуации).
В целом следить за актуальной информацией о состоянии очередей на въезд в Украину из Республики Польша можно по ссылке . Кроме того, украинцы, которые планируют пересекать границу, имеют возможность пересмотреть информацию о загруженности пунктов пропуска на интерактивной карте в режиме реального времени.
Напомним, мы ранее писали, кто из военнообязанных может выехать за границу в 2023 году и какие документы нужны для пересечения границы. А также могут ли исключены из военного учета покинуть Украину .