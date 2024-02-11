На кордоні з Польщею завершується будівництво ще одного автомобільного КПП

Новий КПП "Нижанковичі — Мальховичі". Фото: Facebook / Максим Козицький

На Львівщині завершується будівництво нового автомобільного міжнародного пункту пропуску на кордоні з Польщею "Нижанковичі — Мальховичі". Запуск контрольно-пропускного пункту планують на найближчі пів року.

Про це повідомив начальник Львівської обласної військової адміністрації Максим Козицький у Facebook, в суботу, 10 лютого.

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"Міжнародний автомобільний пункт пропуску "Нижанковичі — Мальховичі" запрацює у найближчі пів року. У вересні 2021 року разом з тодішнім воєводою Підкарпатською Евою Леніарт ми заклали капсулу будівництва. Сьогодні з новопризначеною очільницею Підкарпатського воєводства Терезою Кубас-Гуль оглянули хід робіт на майбутньому автомобільному пункті пропуску. Зараз він уже на завершальному етапі", — вказав Козицький.

Очільник ОВА зазначив, що наступним етапом будівництва, ймовірно, стане створення пішохідного пункту пропуску. За його словами, представники Польщі підтримують цей проєкт та збільшення КПП на кордоні.

"Крім того, минулого місяця Львівська обласна державна адміністрація подала у Міністерство розвитку громад, територій та інфраструктури пропозицію доповнити угоду про створення міжнародного автомобільного пункту пропуску "Нижанковичі — Мальховичі" залізничним сполученням. Аналогічне звернення до польського профільного міністерства скерувало Підкарпатське воєводство", — підкреслив Козикцький.

Новий КПП "Нижанковичі — Мальховичі". Фото: Facebook / Максим Козицький

Розробники проєкту спільно з польськими контролерами планують провести перевірку на залізничному пункті пропуску "Нижанковичі — Мальховичі", аналогічно як і на КПП у Смільниці. Наразі очікується підтвердження та дозвіл на проведення контрольних процедур.

Як відомо, колії на ділянках "Самбір — Хирів" та "Держкордон — Старява — Хирів — Нижанковичі — Держкордон" переобладнали для міжнародних пасажирських та вантажних залізничних перевезень.

"Зараз розглядається питання щодо курсування на дільниці "Кросценко — Старява — Хирів — Нижанковичі — Перемишль" чотирьох регіональних міжнародних поїздів. Місткість кожного — 206 пасажирів", — написав Козицький.

Партнери вивчають карту КПП. Фото: Facebook / Максим Козицький

Голова ОВА наголосив, що регіон зараз зацікавлений у розбудові прикордонних об'єктів. Козицький акцентував на будівництві КПП "Лопушанка — Міхновець". За його словами, створення нового пропускного пункту дозволить розвантажити інші КПП та допоможе ще більше розвиватися туризму у сусідніх державах. Відтак після запуску пункту "Нижанковичі — Мальховичі" планується пошук шляхів фінансування створення нового КПП.

Максим Козицький з прикордонниками. Фото: Facebook / Максим Козицький

Скриншот допису Козицького

Нагадаємо, на Одещині завершуються роботи з будівництва та облаштування автомобільного пункту пропуску "Рені", який з’єднає кордони трьох країн.

Додамо, вранці 11 лютого, зафіксували черги з авто та автобусів в низці КПП. Де є затори на кордоні з Польщею та іншими країнами — в матеріалі Новини.LIVE.