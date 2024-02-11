На границе с Польшей завершается строительство еще одного автомобильного КПП

Новый КПП "Нижанковичи — Мальховичи". Фото: Facebook / Максим Козицкий

Во Львовской области завершается строительство нового автомобильного международного пункта пропуска на границе с Польшей "Нижанковичи — Мальховичи". Запуск контрольно-пропускного пункта планируется на ближайшие полгода.

Об этом сообщил начальник Львовской областной военной администрации Максим Козицкий в Facebook в субботу, 10 февраля.

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Завершение строительства нового КПП на границе с Польшей

"Международный автомобильный пункт пропуска "Нижанковичи — Мальховичи" заработает в ближайшие полгода. В сентябре 2021 года вместе с тогдашним воеводой Подкарпатского воеводства Эвой Лениарт мы заложили капсулу строительства. Сегодня с новоназначенной главой Подкарпатского воеводства Терезой Кубас-Гуль осмотрели ход работ на будущем автомобильном пункте пропуска. Сейчас он уже на завершающем этапе", — указал Козицкий.

Глава ОВА отметил, что следующим этапом строительства, вероятно, станет создание пешеходного пункта пропуска. По его словам, представители Польши поддерживают этот проект и увеличение КПП на границе.

"Кроме того, в прошлом месяце Львовская областная государственная администрация подала в Министерство развития громад, территорий и инфраструктуры предложение дополнить соглашение о создании международного автомобильного пункта пропуска "Нижанковичи — Мальховичи" железнодорожным сообщением. Аналогичное обращение к польскому профильному министерству направило Подкарпатское воеводство", — подчеркнул Козицкий.

Новый КПП "Нижанковичи — Мальховичи". Фото: Facebook / Максим Козицкий

Разработчики проекта совместно с польскими контролерами планируют провести проверку на железнодорожном пункте пропуска "Нижанковичи — Мальховичи", аналогично как и на КПП в Смельнице. Ожидается подтверждение и разрешение на проведение контрольных процедур.

Как известно, пути на участках "Самбор — Хырев" и "Госграница — Старява — Хырев — Нижанковичи — Госграница" переоборудовали для международных пассажирских и грузовых железнодорожных перевозок.

"Сейчас рассматривается вопрос о курсировании на участке "Кросценко — Старява — Хырев — Нижанковичи — Перемышль" четырех региональных международных поездов. Вместимость каждого — 206 пассажиров", — написал Козицкий.

Партнеры изучают карту КПП. Фото: Facebook / Максим Козицкий

Глава ОВА подчеркнул, что регион сейчас заинтересован в развитии приграничных объектов. Козицкий акцентировал внимание на строительстве КПП "Лопушанка — Михновец". По его словам, создание нового пропускного пункта позволит разгрузить другие КПП и поможет еще больше развиваться туризму в соседних государствах. После запуска пункта "Нижанковичи — Мальховичи" планируется поиск путей финансирования создания нового КПП.

Максим Козицкий с пограничниками. Фото: Facebook / Максим Козицкий

Скриншот поста Козицкого

Напомним, в Одесской области завершаются работы по строительству и обустройству автомобильного пункта пропуска "Рени", который соединит границы трех стран.

Добавим, утром 11 февраля зафиксировали очереди из авто и автобусов в ряде КПП. Где есть пробки на границе с Польшей и другими странами — в материале Новини.LIVE.