Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Львів arrow На КПП у Львівській області заснули два прикордонника — як бійців покарав суд arrow

На КПП у Львівській області заснули два прикордонника — як бійців покарав суд

13 серпня 2024 23:53
Ілля Рябінін - редактор
Ілля Рябінін
редактор
На КПП Львівщини заснули прикордонники — рішення суду
Українські прикордонники. Ілюстративне фото: ДПСУ
Ілля Рябінін - редактор
Ілля Рябінін
редактор

Турківський райсуд Львівської області оштрафував двох прикордонників на 17 тис. грн за порушення правил несення прикордонної служби. Двоє бійців заснули під час нічного чергування на контрольно-пропускному пункті. 

Про це йдеться з матеріалів двох справ у Єдиному держреєстрі судових рішень.

Читайте також:

Деталі справи

Як свідчать вердикти, двоє прикордонників, Михайло та Василь, 7 серпня перебували на нічному чергуванні та заснули під час патрулювання місцевості. Бійців виявили сплячими на посту під час раптової перевірки та склали щодо військових протоколи про адмінправопорушення.

Що вирішив суд

На суді обидва прикордонники пояснили, що були дуже втомленими, тому ненавмисно заснули на службі. Свою провину бійці визнали. Суд прийняв до уваги каяття військових, визнав їх винними у порушенні правил несення прикордонної служби, і у вердикті оштрафував їх на 17 тис. грн.

Також важливі новини дня по темі:

суд гроші Україна штраф Львівська область прикордонники ДПСУ судові рішення

Всі новини

Архів
Всі Новини Статті Відео

23:54 Військові "Хартії" показали кадри відбиття російського штурму на Харківщині

23:53 На КПП у Львівській області заснули два прикордонника — як бійців покарав суд

23:52 Українець на консульському обліку в іншій країні — чи можуть його мобілізувати

23:46 Небо плаче — під час виконання бойового завдання загинув легендарний пілот МіГ-29

23:46 Росія перекидає свої війська з Калінінграда до Курської області — Міноборони Литви

Врожай 2024 — що буде з цінами на продукти в Україні - 80x80

Врожай 2024 — що буде з цінами на продукти в Україні

Термінова новина

23:45 Ударні БпЛА знову атакують Україну — які області під загрозою

23:43 У Харківській області в будинку вибухнув газовий балон — є жертви

23:36 У Німеччині звільнили з-під варти чоловіка, якого підозрюють у вбивстві українця

23:32 Турецький Трабзонспор оголосив про трансфер гравця збірної України

23:25 Тільки один втік — таврійські десантники ефектно знищили російську групу з бойовою технікою

23:54 Військові "Хартії" показали кадри відбиття російського штурму на Харківщині

23:53 На КПП у Львівській області заснули два прикордонника — як бійців покарав суд

23:52 Українець на консульському обліку в іншій країні — чи можуть його мобілізувати

23:46 Небо плаче — під час виконання бойового завдання загинув легендарний пілот МіГ-29

23:46 Росія перекидає свої війська з Калінінграда до Курської області — Міноборони Литви

Врожай 2024 — що буде з цінами на продукти в Україні - 80x80

Врожай 2024 — що буде з цінами на продукти в Україні

Термінова новина

23:45 Ударні БпЛА знову атакують Україну — які області під загрозою

23:43 У Харківській області в будинку вибухнув газовий балон — є жертви

23:36 У Німеччині звільнили з-під варти чоловіка, якого підозрюють у вбивстві українця

23:32 Турецький Трабзонспор оголосив про трансфер гравця збірної України

23:25 Тільки один втік — таврійські десантники ефектно знищили російську групу з бойовою технікою

Ексклюзив

06:47 Одна людина померла, ще троє в реанімації — на Львівщині вирує новий штам коронавірусу FLIRT

06:40 Ціни за 1 кг латуні у серпні — яка вартість кольорових металів в Україні

06:30 У серпні обвалилися ціни на сою — скільки коштує зерно в Україні

10 серпня 2024
Ексклюзив

06:48 Ілюзії про Росію розвіяли ціни, але контроль досі жахливий — як живе окупований Крим

06:40 Ціни за 1 кг металобрухту в Україні — скільки коштує чормет у серпні

9 серпня 2024

06:40 Скільки коштує золото в Україні — ціни за 1 г дорогоцінних металів у серпні

Новина з відео

06:05 Заборона Telegram в Україні – чому месенджер не заблокують та що кажуть в парламенті

8 серпня 2024
Ексклюзив

18:18 Нашестя змій в Одесі — яку становлять загрозу для людини

06:40 Ціни на латунь у серпні — скільки коштують кольорові метали в Україні

Новина з відео

06:03 Врожай 2024 — що буде з цінами на продукти в Україні

Text

20:20 Верещук пояснила, як ворог використовує місцеве населення на прифронтових територіях для диверсій

Text

19:55 Верещук пояснила важливість евакуації дорослих та дітей з прифронтових територій України

Text

18:02 Військовий заявив, що ворог намагається прорвати українську оборону на Донеччині

Text

17:48 Кого звинувачує Путін у прориві кордону та чому Британія заборонила бити по РФ — ефір Вечір.LIVE

Text

14:39 На Курщині ЗСУ взяли у полон елітних військових, яких Росія захоче якнайшвидше обміняти — нардеп

Врожай 2024 — що буде з цінами на продукти в Україні - 80x80

Врожай 2024 — що буде з цінами на продукти в Україні

Text

13:00 Росія готує помсту за Курщину та як можуть змінити мобілізаційний вік — ефір День.LIVE

Text

09:55 Братчук пояснив, як події в Курську вплинули на ситуацію на Покровському напрямку

Text

08:00 Заява Банкової про Курськ та корупція у Міненерго — ефір Ранок.LIVE

Text

01:40 Ляшко розповів про підсумки першого засідання Ради з відновлення "Охматдиту"

12 серпня 2024
Text

21:48 Ляшко назвав строки відновлення Охматдиту та пояснив відповідальність по витратах бюджету

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

22:23 Відмовився підписати повістку та не з'явився у ТЦК — що вирішив суд

1 серпня 2024

08:31 Зінченко залишає Арсенал — українця хоче підписати чемпіон із популярної ліги

5 серпня 2024

05:27 "Азову" потрібні водії бензовозів — які вимоги та умови

7 серпня 2024

09:31 Бущан переходить у відомий клуб — Динамо готує трансфер

8 серпня 2024

22:47 Українці заплатять за електрику 20 грн/кВт-год — кого торкнувся підвищений тариф

2 серпня 2024

09:01 Евертон вирішив продати Миколенка — з'явився новий претендент на українця

1 серпня 2024

03:20 Ледачий домашній медовик за 10 хвилин — простий і швидкий рецепт

12 серпня 2024

10:01 Забарного запросив клуб, якому не вистачає захисника для боротьби за чемпіонство

31 липня 2024

08:43 Забарний стане частиною нового проєкту в амбітному італійському клубі

8 серпня 2024

10:01 Китайська гімнастка стала зіркою Олімпіади через вчинок на церемонії нагородження