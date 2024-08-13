На КПП Львівщини заснули прикордонники — рішення суду

Українські прикордонники. Ілюстративне фото: ДПСУ

Турківський райсуд Львівської області оштрафував двох прикордонників на 17 тис. грн за порушення правил несення прикордонної служби. Двоє бійців заснули під час нічного чергування на контрольно-пропускному пункті.

Про це йдеться з матеріалів двох справ у Єдиному держреєстрі судових рішень.

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Деталі справи

Як свідчать вердикти, двоє прикордонників, Михайло та Василь, 7 серпня перебували на нічному чергуванні та заснули під час патрулювання місцевості. Бійців виявили сплячими на посту під час раптової перевірки та склали щодо військових протоколи про адмінправопорушення.

Що вирішив суд

На суді обидва прикордонники пояснили, що були дуже втомленими, тому ненавмисно заснули на службі. Свою провину бійці визнали. Суд прийняв до уваги каяття військових, визнав їх винними у порушенні правил несення прикордонної служби, і у вердикті оштрафував їх на 17 тис. грн.