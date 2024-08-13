На КПП Львовской области заснули пограничники — решение суда

Украинские пограничники. Иллюстративное фото: ГПСУ

Турковский райсуд Львовской области оштрафовал двух пограничников на 17 тыс. грн за нарушение правил несения пограничной службы. Два бойца заснули во время ночного дежурства на контрольно-пропускном пункте.

Об этом говорится из материалов двух дел в Едином госреестре судебных решений.

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Детали дела

Как свидетельствуют вердикты, двое пограничников, Михаил и Василий, 7 августа находились на ночном дежурстве и заснули во время патрулирования местности. Бойцев обнаружили спящими на посту во время внезапной проверки и составили на военных протоколы об админправонарушениях.

Что решил суд

На суде оба пограничника объяснили, что были очень уставшими, поэтому нечаянно уснули на службе. Свою вину бойцы признали. Суд принял во внимание раскаяние военных, признал их виновными в нарушении правил несения пограничной службы и в вердикте оштрафовал их на 17 тыс. грн.