У Львові на Полі почесних поховань закінчуються місця

У Львові на Полі почесних поховань на Личакові майже не залишилося вільних місць. Тому міська рада готує нову ділянку, де ховатимуть загиблих Захисників України.

Про це йдеться у повідомленні Львівської міської ради у вівторок, 18 листопада, у Facebook.

На Полі почесних поховань у Львові закінчуються місця

У міській раді зазначили, що на Полі почесних поховань на Личакові залишилось лише 20 вільних місць, тому місто готує нову ділянку.

Як повідомив керуючий виконкому Львівської міської ради Євген Бойко, незабаром місто представить нову ділянку, де ховатимуть Воїнів, що віддали життя за Україну.

Зазначається, що локацію напрацьовували спільно з робочою групою з увіковічення пам’яті Героїв національно-визвольних змагань. До її складу входять ветерани, родини загиблих, архітектори, науковці та інші експерти.

У міській раді наголошують, що усі, хто боронить державу, мають бути вшановані з повагою та гідністю.

Деталі щодо нової ділянки для почесних поховань оприлюднять найближчим часом.

Нагадаємо, що нещодавно Верховна Рада ухвалила законопроєкт щодо безоплатного перепоховання українських Захисників.

Раніше ми інформували, скільки місць для поховань передбачає Національний військовий меморіальний комплекс під Києвом.