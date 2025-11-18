Відео
Головна Львів На Личаківському цвинтарі Львова закінчились місця для Воїнів ЗСУ

На Личаківському цвинтарі Львова закінчились місця для Воїнів ЗСУ

Ua ru
Дата публікації: 18 листопада 2025 20:58
Оновлено: 21:04
У Львові на Полі почесних поховань закінчуються місця
Поле почесних поховань у Львові. Фото: Роман Балук

У Львові на Полі почесних поховань на Личакові майже не залишилося вільних місць. Тому міська рада готує нову ділянку, де ховатимуть загиблих Захисників України.

Про це йдеться у повідомленні Львівської міської ради у вівторок, 18 листопада, у Facebook.

Читайте також:

На Полі почесних поховань у Львові закінчуються місця

У міській раді зазначили, що на Полі почесних поховань на Личакові залишилось лише 20 вільних місць, тому місто готує нову ділянку.

Як повідомив керуючий виконкому Львівської міської ради Євген Бойко, незабаром місто представить нову ділянку, де ховатимуть Воїнів, що віддали життя за Україну.

Зазначається, що локацію напрацьовували спільно з робочою групою з увіковічення пам’яті Героїв національно-визвольних змагань. До її складу входять ветерани, родини загиблих, архітектори, науковці та інші експерти.

У міській раді наголошують, що усі, хто боронить державу, мають бути вшановані з повагою та гідністю.

Деталі щодо нової ділянки для почесних поховань оприлюднять найближчим часом.

У Львові закінчуються місця для поховань
Скриншот повідомлення Львівської міської ради/Facebook

Нагадаємо, що нещодавно Верховна Рада ухвалила законопроєкт щодо безоплатного перепоховання українських Захисників.

Раніше ми інформували, скільки місць для поховань передбачає Національний військовий меморіальний комплекс під Києвом.

ЗСУ Львів цвинтар Андрій Садовий війна в Україні поховання
Євтушенко Аліна - редактор
Автор:
Євтушенко Аліна
