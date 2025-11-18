Во Львове на Поле почетных захоронений заканчиваются места

Поле почетных захоронений во Львове. Фото: Роман Балук

Во Львове на Поле почетных захоронений на Лычакове почти не осталось свободных мест. Поэтому городской совет готовит новый участок, где будут хоронить погибших Защитников Украины.

Об этом говорится в сообщении Львовского городского совета во вторник, 18 ноября, в Facebook.

В городском совете отметили, что на Поле почетных захоронений на Лычакове осталось только 20 свободных мест, поэтому город готовит новый участок.

Как сообщил управляющий исполкома Львовского городского совета Евгений Бойко, вскоре город представит новый участок, где будут хоронить Воинов, отдавших жизнь за Украину.

Отмечается, что локацию нарабатывали совместно с рабочей группой по увековечению памяти Героев национально-освободительной борьбы. В ее состав входят ветераны, семьи погибших, архитекторы, ученые и другие эксперты.

В городском совете отмечают, что все, кто защищает государство, должны быть почтены с уважением и достоинством.

Детали относительно нового участка для почетных захоронений обнародуют в ближайшее время.

Напомним, что недавно Верховная Рада приняла законопроект о бесплатном перезахоронении украинских Защитников.

Ранее мы информировали, сколько мест для захоронений предусматривает Национальный военный мемориальный комплекс под Киевом.