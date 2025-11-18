Видео
Главная Львов На Лычаковском кладбище Львова закончились места для воинов ВСУ

На Лычаковском кладбище Львова закончились места для воинов ВСУ

Ua ru
Дата публикации 18 ноября 2025 20:58
обновлено: 21:04
Во Львове на Поле почетных захоронений заканчиваются места
Поле почетных захоронений во Львове. Фото: Роман Балук

Во Львове на Поле почетных захоронений на Лычакове почти не осталось свободных мест. Поэтому городской совет готовит новый участок, где будут хоронить погибших Защитников Украины.

Об этом говорится в сообщении Львовского городского совета во вторник, 18 ноября, в Facebook.

Читайте также:

На Поле почетных захоронений во Львове заканчиваются места

В городском совете отметили, что на Поле почетных захоронений на Лычакове осталось только 20 свободных мест, поэтому город готовит новый участок.

Как сообщил управляющий исполкома Львовского городского совета Евгений Бойко, вскоре город представит новый участок, где будут хоронить Воинов, отдавших жизнь за Украину.

Отмечается, что локацию нарабатывали совместно с рабочей группой по увековечению памяти Героев национально-освободительной борьбы. В ее состав входят ветераны, семьи погибших, архитекторы, ученые и другие эксперты.

В городском совете отмечают, что все, кто защищает государство, должны быть почтены с уважением и достоинством.

Детали относительно нового участка для почетных захоронений обнародуют в ближайшее время.

У Львові закінчуються місця для поховань
Скриншот сообщения Львовского городского совета/Facebook

Напомним, что недавно Верховная Рада приняла законопроект о бесплатном перезахоронении украинских Защитников.

Ранее мы информировали, сколько мест для захоронений предусматривает Национальный военный мемориальный комплекс под Киевом.

Евтушенко Алина - редактор
Автор:
Евтушенко Алина
