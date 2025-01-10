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На Львів насувається хуртовина — діє попередження про небезпеку

10 січня 2025 19:25
Світлана Силенко - Редактор
Погода у Львові на 11 січня — прогноз погоди на завтра
Жінка йде містом під час снігопаду. Фото: Новини.LIVE / Ігор Кузнєцов
Світлана Силенко - Редактор

Погода у Львові завтра, 11 січня, буде морозною та сніжною. Місцями очікуються сильні пориви вітру.

Про це повідомили у Львівському регіональному центрі з гідрометеорології.

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За прогнозами синоптиків, у суботу у Львівській області очікується хмарна погода. Вночі можливий невеликий сніг, удень прогнозують помірні снігопади.

На дорогах утвориться ожеледиця, а вдень можливі хуртовини через південно-західний вітер швидкістю 9-14 м/с.

Температура повітря в області вночі коливатиметься від -1 °С до -6 °С, вдень від -3 °С до +2 °С.

У Львові стовпчики термометра вночі показуватимуть -2 °С…-4 °С, вдень від 0 °С до -2 °С.

Львів снігопад
Карта опадів (сніг) станом на 11 січня 13:00. Фото: Ventusky

Попередження про небезпечні метеорологічні явища

Синоптики попереджають про небезпечні метеорологічні явища, йдеться про ожеледицю на дорогах та хуртовину.

"На території Львівської області та у Львові 11 січня на дорогах ожеледиця. Вдень хуртовина. Оголошено І рівень небезпеки — жовтий", — йдеться у повідомленні.

Прогрноз погоди у Львові 11 січня
Попередження про небезпечні метеорологічні явища. Фото: ЛРЦГ

Раніше в Укргідрометцентрі повідомили, які області в Україні замете снігом та скує морозом 11 січня.

А нові дані, оприлюднені кліматичною службою Copernicus, свідчать, що 2024 рік стане найтеплішим роком за всю історію спостережень і першим, коли середня глобальна температура перетне позначку у 1,5 °C вище доіндустріального рівня.

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