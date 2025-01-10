Погода во Львове на 11 января — прогноз погоды на завтра

На Львов движется метель — действует предупреждение об опасности
Погода во Львове завтра, 11 января, будет морозной и снежной. Местами ожидаются сильные порывы ветра.
Об этом сообщили в Львовском региональном центре по гидрометеорологии.
Погода во Львове и области 11 января
По прогнозам синоптиков, в субботу во Львовской области ожидается облачная погода. Ночью возможен небольшой снег, днем прогнозируют умеренные снегопады.
На дорогах образуется гололедица, а днем возможны метели из-за юго-западного ветра скоростью 9-14 м/с.
Температура воздуха в области ночью будет колебаться от -1 °С до -6 °С, днем от -3 °С до +2 °С.
В Львове столбики термометра ночью будут показывать -2 °С…-4 °С, днем от 0 °С до -2 °С.
Предупреждение об опасных метеорологических явлениях
Синоптики предупреждают об опасных метеорологических явлениях, речь идет о гололедице на дорогах и метели.
"На территории Львовской области и во Львове 11 января на дорогах гололедица. Днем метель. Объявлен І уровень опасности — желтый", — говорится в сообщении.
Ранее в Укргидрометцентре сообщили, какие области в Украине заметет снегом и скует морозом 11 января.
А новые данные, обнародованные климатической службой Copernicus, свидетельствуют, что 2024 год станет самым теплым годом за всю историю наблюдений и первым, когда средняя глобальная температура пересечет отметку в 1,5 °C выше доиндустриального уровня.
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