Погода во Львове на 11 января — прогноз погоды на завтра

Женщина идет по городу во время снегопада. Фото: Новини.LIVE / Игорь Кузнецов

Погода во Львове завтра, 11 января, будет морозной и снежной. Местами ожидаются сильные порывы ветра.

Об этом сообщили в Львовском региональном центре по гидрометеорологии.

Читайте также:

Погода во Львове и области 11 января

По прогнозам синоптиков, в субботу во Львовской области ожидается облачная погода. Ночью возможен небольшой снег, днем прогнозируют умеренные снегопады.

На дорогах образуется гололедица, а днем возможны метели из-за юго-западного ветра скоростью 9-14 м/с.

Температура воздуха в области ночью будет колебаться от -1 °С до -6 °С, днем от -3 °С до +2 °С.

В Львове столбики термометра ночью будут показывать -2 °С…-4 °С, днем от 0 °С до -2 °С.

Карта осадков (снег) по состоянию на 11 января 13:00. Фото: Ventusky

Предупреждение об опасных метеорологических явлениях

Синоптики предупреждают об опасных метеорологических явлениях, речь идет о гололедице на дорогах и метели.

"На территории Львовской области и во Львове 11 января на дорогах гололедица. Днем метель. Объявлен І уровень опасности — желтый", — говорится в сообщении.

Предупреждение об опасных метеорологических явлениях. Фото: ЛРЦГ

Ранее в Укргидрометцентре сообщили, какие области в Украине заметет снегом и скует морозом 11 января.

А новые данные, обнародованные климатической службой Copernicus, свидетельствуют, что 2024 год станет самым теплым годом за всю историю наблюдений и первым, когда средняя глобальная температура пересечет отметку в 1,5 °C выше доиндустриального уровня.