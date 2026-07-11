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Головна Львів На Львів насуваються дощі та грози: погода на завтра

На Львів насуваються дощі та грози: погода на завтра

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Дата публікації: 11 липня 2026 18:06
Погода у Львові 12 липня — очікуються дощі та грози
Дощ на вулиці. Фото: Новини.LIVE

У неділю, 12 липня, у Львові та Львівській області очікується нестійка погода через проходження атмосферних фронтів із півночі. Після сухої ночі вранці та вдень у регіоні пройдуть короткочасні дощі, місцями можливі грози.

Як повідомляє Новини.LIVE, про це повідомили в Львівському регіональному центрі з гідрометеорології.

Погода у Львові та області 12 липня

Синоптики розповіли, що завтра погодні умови у Львові та області формуватимуться під впливом атмосферних фронтів, які надходитимуть із півночі. Через це жителів області очікує мінлива хмарність та опади.

За прогнозом, по області буде хмарно з проясненнями. У нічні години істотних опадів не передбачається, однак уже вранці та вдень пройдуть короткочасні дощі, місцями можливі грози. Західний вітер сягатиме 7–12 м/с.

Температура повітря вночі становитиме +7…+12°C, а вдень повітря прогріється до +17…+22°C.

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У Львові також прогнозують хмарну погоду з проясненнями. Вночі буде без істотних опадів, а вдень очікується короткочасний дощ. Температура повітря вночі коливатиметься в межах +9…+11°C, вдень — +20…+22°C.

Пожежна небезпека у Львові 12 липня

Водночас 12 липня на території Львівської області переважатиме низька пожежна небезпека. Місцями прогнозують середній (3-й клас) та високий (4-й клас) рівні пожежної небезпеки.

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Прогноз пожежної небезпеки по Львівській області 12 липня. Фото: Львівський РЦГМ

Попри це, синоптики закликають мешканців бути обережними з відкритим вогнем, адже навіть за невисокої пожежної небезпеки необережне поводження може призвести до займання сухої рослинності.

Останні новини Львова

Як писали Новини.LIVE, у Львові започаткували щорічну міжнародну конференцію українських студій. Подія стала однією з найбільших міжнародних платформ для обговорення розвитку україністики та кримськотатарських студій у світі.

А 8 липня цивільні перекинули автівку ТЦК під час перевірки документів у чоловіка. Одного із нападників затримали та відправили його під варту. 

погода Львів дощ
Альбіна Зарічна - Редактор
Автор:
Альбіна Зарічна
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